„Nemuno aušra“ bando sustiprinti savo pozicijas NSGK: meta lauk V. Sinicą, keis A. Gedvilu

Nors tokiai rokiruotei dar turės pritarti visas Seimas, Mišri parlamentarų grupė nėra patenkinta siūlomais pokyčiais. Kritiškai pasisako ir opozicija.
Antradienį Seimo seniūnų sueigos posėdyje parlamento vadovas Juozas Olekas pranešė, kad Mišri Seimo narių grupė netenka vietos NSGK – ją šiuo metu užima V. Sinica. Politikui siūloma tęsti darbus Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK). Tuo metu į NSGK pagal frakcijų kvotas „aušriečiai“ delegavo A. Gedvilą.
„Kadangi yra 13 vietų, labai atsiprašome, neliko vietos mažiausiai mūsų grupei. Tada ieškojome, kur galėtume tą poziciją patenkinti – tai rimčiausiame komitete, Biudžeto ir finansų komitete“, – seniūnų sueigą su pokyčiais supažindino J. Olekas.
Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodoras neslėpė nepasitenkinimo tokia padėtimi.
„Siūlyčiau neskubėti, nes sprendimas kelti į BFK nėra tas, kuris tenkintų nei Sinicą, nei Mišrią grupę“, – kalbėjo parlamentaras.
Jo teigimu, pagrindinis Mišrios parlamentarų grupės interesas – išsaugoti vietą NSGK. Tačiau jeigu tai neįmanoma – tinkamesnės alternatyvos būtų postas Kultūros arba Užsienio reikalų komitetuose.
„Dabar kažkas užsimanė ir kažkaip persistūmė. Atrodo tikrai negražiai“, – kritikavo parlamentaras.
Opozicija stebėjosi siūlomais NSGK narių pakeitimais
V. Fiodorovui antrino ir opozicijos atstovai, stebėjęsi, kodėl saugumo ir gynybos temose patirtį sukaupusį V. Sinicą nuspręsta keisti A. Gedvilu.
„Aš šiek tiek esu sukrėstas, kaip po 10 mėnesių intensyvios parlamentinės kontrolės taip esate išsigandę, kad visiškai pertvarkote NSGK, kuris tikrai labai sėkmingai veikia“, – kalbėjo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Visiškai natūralus Mišrios grupės noras turėti savo atstovą jame (NSGK – ELTA) – juo labiau, kad mes kalbame ir apie politiką, apie asmenį, kuris puikiai save užsirekomendavo ten dirbdamas“, – dėstė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Tuo metu buvęs Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis kėlė klausimą, kodėl staiga nuspręsta V. Sinicą pakeisti A. Gedvilu.
„Gal žinote intencijas, kodėl atsirado noras dar tokią kontraversišką asmenybę paskirti į NSGK? Kas čia tokio įvyko, dėl ko tokie pasikeitimai atsirado?“ – į parlamento vadovą J. Oleką kreipėsi S. Skvernelis.
„Komitetuose yra skirstomos vietos pagal frakcijų dydžius. Ir kadangi kai kurie nariai keitėsi komitete, ir kiti norėjo pasikeisti. Čia yra frakcijų sprendimas, ką jie deleguoja“, – atsakė Seimo pirmininkas.
A. Gedvilas: nemanyčiau, kad valstybei bus nuostolis
Eltai susisiekus su šiuo metu Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) dirbančiu A. Gedvilu, politikas tvirtino, kad rokiruotės tarp komitetų vyksta natūraliai.
„Vyksta tam tikra rotacija, išsidėliojo kvotos ir, sakykime, tai nebuvo nei kažkoks priverstinis (sprendimas – ELTA), nei kažkoks tai labai didelis noras. Tiesiog taip sukrito“, – Eltai sakė A. Gedvilas.
„Kaip žinote, (SRDK – ELTA) komiteto pirmininkas keičiasi. Taip jau gavosi, kad pagal kvotas nebegalime išlaikyti dviejų narių viename komitete ir buvo apsispręsta pereiti į kitą komitetą“, – dėstė jis.
Tuo metu reaguodamas į opozicijos nuogąstavimus, A. Gedvilas tvirtino manantis, kad pasikeitimai komitetuose bus naudingi, mat leis parlamentarui sukaupti daugiau patirties.
„Svarbiausia, turbūt, nesuaugti su kėde ir manau, kad tam tikras pasikeitimas lemia platesnę patirtį ir savirealizaciją. Tai nemanyčiau, kad čia nuo to kažkaip valstybei bus nuostolis. Tikriausiai reikia žiūrėti normaliai, perspektyviai ir kritiškai“, – aiškino „aušrietis“.
V. Sinica: nėra pasielgta garbingai
Iš komiteto šalinamas V. Sinica tvirtino manantis, kad keisdami NSGK sudėtį valdantieji nesielgia sąžiningai. Pasak jo, tokie sprendimai argumentuojami frakcijų kvotomis, tačiau tai parlamentaro neįtikina.
„Paaiškino, kad esą tai yra kvotų klausimas, nes pagal kvotas neva tai nepriklauso (vieta komitete „Nemuno aušrai“), – Eltai sakė V. Sinica.
„Mano supratimu, tai čia nėra garbingai pasielgta“, – tvirtino jis.
Jis pastebėjo, kad pagal dabartinę komiteto sudėtį, NSGK dirbs 8 valdančiųjų ir tik 5 opozicijos atstovai.
„Turbūt bus mažiau diskusijos ir požiūrio įvairovės“, – apgailestavo jis, vis tik vildamasis, kad tokie pokyčiai dar nėra galutiniai.
Žada keisti Seimo statutą
Komitetų sudėčių pakeitimams dar turės pritarti ir Seimas.
Vis tik, seniūnų sueigos nariams nesutariant dėl tinkamo sprendimo, buvusi Seimo vicepirmininkė V. Čmilytė-Nielsen užsiminė, kad sprendžiant situaciją dėl frakcijų kvotų būtų galima keisti parlamento statutą. Šiuo metu jame numatyta, kad komitetai yra sudaromi nuo 7 iki 13 Seimo narių. Pasak jos, šiuos ribinius skaičius pakeitus ir numačius maksimalų 14 parlamentarų skaičių atsirastų daugiau lankstumo.
J. Olekas tikino inicijuosiąs tokias Seimo statuto pataisas.
„Jeigu mes sutarsime, aš galiu registruoti tokį pasiūlymą. Ir tada spręsti“, – sakė J. Olekas.
Šiuo metu NSGK dirba socialdemokratai Rimantas Sinkevičius, Šarūnas Birutis, Robertas Kaunas, Tomas Martinaitis, Paulius Visockas, „aušrietis“ Martynas Gedvilas, „valstietis“ Dainius Gaižauskas, konservatoriai L. Kasčiūnas, Arvydas Pocius, Ingrida Šimonytė, „Vardan Lietuvos“ pirmininkas S. Skvernelis, liberalė V. Čmilytė-Nielsen bei Mišriai grupei atstovaujantis V. Sinica.
