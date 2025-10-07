Balaganas parlamente: Vyriausybės pusvalandis – be ministrų, pasirodė tik viena, bet nekalbėjo

Parlamentarai prie tribūnos norėjo matyti krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę arba vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Tačiau salėje nebuvo nei vieno, nei kito.
Tiesą pasakius, Seimo posėdžių salėje tuo metu iš Vyriausybės narių buvo tik teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Parlamentarai pasiūlė bent jai stoti kalbėti už ministrus, bet ši nesutiko, o galiausiai išvis išėjo.
„Gerbiami kolegos, mes matome, kad darbotvarkėje yra Vyriausybės pusvalandis, ir norėjome paklausti, kokia yra situacija, kuris iš ministrų pasirodys Vyriausybės pusvalandyje, nes nėra nurodyta, kuris ministras dalyvaus“, – pastebėjo Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Seimo vakariniam posėdžiui pirmininkavo socialdemokratė Rasa Budbergytė.
„Ačiū jums labai už klausimą. Labai apgailestaudama noriu pasakyti, kad, deja, mums nepavyko pakviesti nė vieno ministro, nes visi yra suplanavę ir išvykę, turi kitų svarbių susitikimų. Labai atsiprašome dėl to, bet, deja, nepavyks šito pusvalandžio mums turiningo turėti“, – atsakė R.Budbergytė.
Tuo metu prie šoninio mikrofono stojo demokratė Agnė Širinskienė.
„O tai kas atsitiko su ponia Šakaliene? Nes aš žiūriu į jos darbotvarkę. Nuo 10 iki 16 valandos ji turėtų dalyvauti Seimo posėdyje. Taip yra užsirašiusi“, – rankose laikydama kompiuterį su ministrės D.Šakalienės darbotvarke kalbėjo ji.
„Esame apgauti“, – pasigirdo šūksnis iš salės.
Chaoso netrūko ir dėl to, kad socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė vienam po kito darbotvarkėje esančiam klausimui prašė pusvalandžio pertraukos, vis nukeldama juos tolyn.
„Dalia Ulbinaitė“, – pasisakyti konservatorei Daivai Ulbinaitei leido R.Budbergytė.
„Daiva, – kolegę pataisė konservatorė. – Mes norėtume paprašyti pertraukos iki kito posėdžio dėl Kriminalinės žvalgybos, nes manome, kad vežimas statomas prieš arklį.“
Tačiau tuomet prie mikrofono stojęs liberalas Eugenijus Gentvilas vėl sugrąžino diskusiją prie Vyriausybės pusvalandžio.
„Tai yra pasityčiojimas iš Seimo, kai iš 13 ministrų nė vienas neturi galimybės dalyvauti Seime. Tai yra Seimo vadovybės darbo brokas. Darbo brokas, kai turi...“ – kalbėjo E.Gentvilas, bet mikrofonas staiga buvo išjungtas ir toliau jo žodžiai nebesigirdėjo.
„O! Atsiprašau, netyčia paspaudžiau. Jeigu norite, Eugenijau, jeigu norite, tęskite, aš netyčia, žinokite. Bet jau mintį pasakėte, ar ne? Ačiū labai jums“, – atsiprašė R.Budbergytė. E.Gentvilas tik numojo ranka.
Į D.Ulbinaitės prašymą socialdemokratė neatsižvelgė, pažymėjo, kad O.Leiputė savo pageidavimą išsakė anksčiau.
SeimasVyriausybėministrai
Rodyti daugiau žymių