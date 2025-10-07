I. Ruginienė vyksta darbo vizito į Lenkiją

Kaip pranešė Vyriausybė kanceliarija, Varšuvoje premjerė susitiks su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku, taip pat dalyvaus abiejų valstybių delegacijų bendrame susitikime.
Kaip skelbta, sekmadienį I. Ruginienė išvyko pirmojo vizito į Ukrainą.
Vizito metu ministrė pirmininkė Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais aukščiausiais šios šalies pareigūnais, pristatė Lietuvos iniciatyvą „Vaikai pirmiausia. Ukrainos ateities apsauga“, skirtą padėti nuo karo nukentėjusiems ukrainiečių vaikams ir jų šeimoms.
Inga RuginienėLenkijapremjerė
