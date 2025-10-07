Lrytas Premium prenumerata tik
K. Budrys su kariniais atstovais NATO aptarė Aljanso šalių oro erdvės pažeidimus

2025 m. spalio 7 d. 11:26
Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, antradienį susitikęs su Belgijos, Ispanijos, Liuksemburgo ir Portugalijos nuolatiniais ir kariniais atstovais NATO, aptarė pastaruoju metu vis agresyviau Rusijos vykdomus Aljanso valstybių oro erdvės pažeidimus bei galimą atsaką į juos.
K. Budrio teigimu, tokiais savo veiksmais Rusija išbando Aljanso gebėjimus reaguoti į jos provokacijas. Todėl, pasak jo, NATO atsakas turi būti „greitas ir kietas“.
„Pažeidinėdama NATO valstybių oro erdvę, Rusija ne tik testuoja Aljanso gebėjimus reaguoti į grėsmes bei provokacijas, bet ir siekia bauginti mūsų piliečius.
Todėl NATO kolektyvinis atsakas privalo būti greitas ir kietas, o rytinio flango valstybių oro erdvės gynyba – tapti viso Aljanso prioritetu, tam sutelkiant reikiamas oro gynybos pajėgas bei įgyvendinant rotacinį oro gynybos modelį Baltijos šalyse“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Susitikime taip pat buvo aptartas NATO gynybos išlaidų didinimo įgyvendinimas ir tolesnės karinės paramos Ukrainai svarba.
Be kita ko, K. Budrys taip pat padėkojo už šalių indėlį į Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių saugumo didinimą.
Belgija, Ispanija, Liuksemburgas ir Portugalija reguliariai dalyvauja NATO Oro policijos misijoje Lietuvoje arba siunčia savo karius į NATO Daugianacionalinę kovinę grupę.
