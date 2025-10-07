Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Dėl galimai neteisėtai paimtos Kultūros ministerijos informacijos N. Grunskienė kreipėsi į policiją

2025 m. spalio 7 d. 13:48
Vilius Narkūnas
Visuomenininkui Andriui Tapinui pranešus, esą buvusio „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus lydimi asmenys Kultūros ministerijoje rinko informaciją iš institucijos darbuotojų kompiuterių, generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.
Daugiau nuotraukų (12)
„Atsižvelgiant į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją apie tai, kad praėjusią savaitę nenustatyti asmenys Kultūros ministerijoje galimai vykdė neteisėtus veiksmus, susijusius su informacijos ir kitų duomenų kopijavimu iš ministerijos darbuotojų kompiuterių bei kitų skaitmeninių laikmenų, generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į Policijos departamentą su nurodymu atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti procesinį sprendimą“, – Eltai nurodė prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
„Apie patikslinimo rezultatus ir susijusius sprendimus visuomenė bus informuota“, – pridūrė ji.
Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.
Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją.
Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).
Nida GrunskienėValstybės saugumo departamentas (VSD)Andrius Tapinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.