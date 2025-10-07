Po Juozo Oleko pasiūlymo dėl naujos iniciatyvos – parlamentarų pritarimas

Antradienį tai numatančios Statuto pataisos sulaukė Seimo pritarimo po svarstymo. Jas palaikė 80 Seimo narių, 3 buvo prieš, 12 parlamentarų susilaikė.
Siūlymas padidinti Seimo vicepirmininkų skaičių susijęs su dar vienos opozicinės frakcijos atsiradimu parlamente. Oficialiai pasiskelbusi opozicine, Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ galės pretenduoti į šią naują Seimo vicepirmininko pareigybę.
Aštuntasis Seimo pirmininko pavaduotojas, J. Oleko nuomone, leistų užtikrinti tinkamą proporcinį frakcijų atstovavimą parlamento vadovybėje.
Galiojančiame Seimo statute nustatyta, kad gali būti ne daugiau kaip 7 parlamento pirmininko pavaduotojai.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
