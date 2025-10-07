Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Po Juozo Oleko pasiūlymo dėl naujos iniciatyvos – parlamentarų pritarimas

2025 m. spalio 7 d. 11:22
Jadvyga Bieliavska
Parlamentarai linkę pritarti Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvai įsteigti dar vieną – aštuntą parlamento vadovo pavaduotojo pareigybę.
Daugiau nuotraukų (11)
Antradienį tai numatančios Statuto pataisos sulaukė Seimo pritarimo po svarstymo. Jas palaikė 80 Seimo narių, 3 buvo prieš, 12 parlamentarų susilaikė.
Siūlymas padidinti Seimo vicepirmininkų skaičių susijęs su dar vienos opozicinės frakcijos atsiradimu parlamente. Oficialiai pasiskelbusi opozicine, Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ galės pretenduoti į šią naują Seimo vicepirmininko pareigybę.
Aštuntasis Seimo pirmininko pavaduotojas, J. Oleko nuomone, leistų užtikrinti tinkamą proporcinį frakcijų atstovavimą parlamento vadovybėje.
Galiojančiame Seimo statute nustatyta, kad gali būti ne daugiau kaip 7 parlamento pirmininko pavaduotojai.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Seimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.