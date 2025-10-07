R. Žemaitaitis savo ministro pavardės nurodė ieškoti jo feisbuke

„Sekantis klausimas“, – pasiteiravus, kas bus jo ministras, nukirto R.Žemaitaitis.
Visuomenininkas Andrius Tapinas pirmadienį pasidalijo teorija, kad „aušriečiai“ į ministrus ketina deleguoti dirigentą Aleksandrą Šimelį. Apie tai paklaustas R.Žemaitaitis išliko nuoseklus.
„Sekantis klausimas“, – pakartojo jis.
„Aš atsakysiu mano feisbuke. Sekite socialinę mano erdvę, Remigijus Žemaitaitis, ten bus viskas išplatinta. Dar turite kažkokių klausimų?“ – sarkastiškai klustelėjo R.Žemaitaitis.
Žurnalistai pasiteiravo, kada tos informacijos laukti jo socialiniuose tinkluose, bet politikas vėl aiškiai neatsakė: „Kai bus laikas, tada ir padarysiu. Nežinau. Laiko turiu dar. Turit dar (klausimų, – Lrytas)?“
Kas per nauja mada savo ministrus pristatinėti feisbuke?
„O kas čia? Kodekse yra, kur nors įstatyme parašyta? Ar jau dedovščina viską įvedinėja? Prašome, sekite mano Remigijus Žemaitaitis puslapį, galite tapti mano draugais arba followeriais (sekėjais, – Lrytas). Pasirinkite norimą formą ir ten galėsite visą informaciją gauti“, – nurodė „aušrietis“.
R.Žemaitaitis patikino, kad ministerijų mainų scenarijus kol kas nėra aptarinėjamas. „Nevyksta derybos. Dar klausimų?“ – pats žurnalistų klausė jis.
Ar jį domintų mainai, pavyzdžiui, į Vidaus reikalų ar Sveikatos apsaugos ministerijas?
„Sekantis klausimas. Jau aš atsakiau. Nėra ko čia daugiau. Kam čia klausinėti tą patį per tą patį? Turite dar? Ne? Ačiū“, – padėkojo ir nuėjo politikas.
