Seimas panaikino „aušriečio“ S. Bucevičiaus teisinį imunitetą

Už tai balsavo 82, prieš pasisakė – 6, susilaikė 10 Seimo narių.
Dėl tokio siūlymo susilaikė „aušriečiai“ Mantas Poškus, Lina Šukytė-Korsakė, Raimondas Šukys, Tadas Sadauskis. Tokios pozicijos laikėsi ir socialdemokratai Gintautas Paluckas, Eugenijus Sabutis, Ramūnas Vyžintas, Audrius Radvilavičius, Martynas Katelynas bei Mišrios Seimo narių grupės narys Artūras Zuokas.
Tuo metu šiai iniciatyvai prieštaravo „Nemuno aušros“ frakcijos nariai Artūras Skardžius, Aidas Gedvilas, Daiva Petkevičienė, Tomas Domarkas, Petras Dargis, Vytautas Jucius.
Dalis „aušriečių“, tarp kurių buvo pats S. Bucevičius ir frakcijos lyderis Remigijus Žemaitaitis, balsavime nedalyvavo.
Visgi, S. Bucevičius tikina neprašęs frakcijos balsuoti „prieš“ ar susilaikyti.
„Reikia jų asmeniškai klausti. Frakcijoje tokios diskusijos šiandien išvis nebuvo. Aš galiu duoti parodymus ir atsakyti už savo veiksmus“, – žurnalistams Seime teigė parlamentaras.
Tiesa, šį klausimą Seimas planavo išspręsti dar prieš kelias savaites. Visgi, opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ prašymu svarstyme buvo padaryta pertrauka. Tąkart pertraukos prašęs opozicijos atstovas Domas Griškevičius pastebėjo, kad klausimas dėl imuniteto panaikinimo nusikėlė į vėlesnį laiką nei planuota, o Seimo salėje neliko pakankamai parlamentarų, kad būtų priimtas sprendimas.
Kaip anksčiau pranešė generalinė prokurorė Nida Grunskienė, S. Bucevičiaus imuniteto panaikinimo prašoma, nes teisėsauga siekia šiam politikui pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje.
S. Bucevičius, anksčiau žadėjęs gintis Seime, visgi, kreipėsi į parlamentą, prašydamas, jog jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Prokuratūros duomenimis, S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 4 išlaidų ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Anot generalinės prokurorės N. Grunskienės, šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o S. Bucevičius, įtariama, pasisavino apie 819 eurų.
