Lietuva Rusijai pareiškė protestą dėl tęsiamų išpuolių prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą ir civilius

2025 m. spalio 8 d. 18:49
Į Užsienio reikalų ministeriją (URM) trečiadienį iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas protestas dėl Rusijos karinių pajėgų tęsiamų Ukrainos teritorijos apšaudymų, pranešė URM.
Ministerija pabrėžia, kad pastarosiomis savaitėmis Rusija surengė vienus intensyviausių išpuolių prieš Ukrainą, tikslingai taikydamasi į civilius ir kritinę infrastruktūrą visoje šalyje.
„Itin didelį nerimą kelia dėl Rusijos veiksmų nuo rugsėjo 23 d. Zaporižios atominei elektrinei nutrauktas išorinis elektros tiekimas, dėl ko didėja branduolinės avarijos rizika šiame Rusijos užgrobtame objekte“, – teigiama ministerijos pranešime spaudai.
Rusijos ambasados Lietuvoje reikalų patikėtiniui įteiktoje notoje pažymima, kad Kremliaus režimo pareigūnų teiginiai apie Rusijos pagarbą Jungtinių Tautų Chartijos principams ir įsipareigojimą siekti taikos yra melagingi ir veidmainiški.
„Lietuvos Respublika reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, ir pareiškia, kad kartu su sąjungininkais toliau padės Ukrainai stiprinti savo gebėjimą apsiginti nuo šios agresijos“, – nurodo URM.
ELTA primena, kad jau daugiau nei trejus metu trunkanti Rusijos karinė invazija į Ukrainą buvo pradėta 2022 metų vasario 24 dieną.
ProtestasLietuvaRusija
