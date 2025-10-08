Lrytas Premium prenumerata tik
Pasirašyta šeštoji nacionalinė kolektyvinė sutartis

2025 m. spalio 8 d. 12:17
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė trečiadienį Vyriausybėje pasirašė 2026–2028 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį, kurią praėjusį trečiadienį priėmė Ministrų kabinetas.
Pasirašius šeštąją nacionalinę kolektyvinę sutartį, Vyriausybė įsipareigojo kartu su ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektu Seimui teikti tvirtinti naują pareiginės algos bazinį dydį – jis didinamas 0,7 proc. arba 12,6 eurais iki 1798 eurų. Atitinkamai didės ir valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Pagal sutartį taip pat pratęsiamas socialinių garantijų darbuotojams galiojimas – suteikiamos 2 mokamų atostogų dienos per metus savišvietai arba savanorystei, taip pat – iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį darbo užmokestį (VDU), arba iki 20 darbo dienų atostogos, paliekant už jas 50 proc. darbuotojo VDU – čia darbuotojas galėtų rinktis.
Kartu bus užtikrinama teisė sutrikus sveikatai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo VDU.
Už profesinių sąjungų nariams nustatytas papildomų atostogų dienas bus mokama neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų – tam numatomas apie 2,2 mln. eurų per metus poreikis.
Anot finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, minėtos lėšos ir išlaidos turėtų būti įtrauktos į ateinančio laikotarpio valstybės biudžetą.
Nauja sutartis galios nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.
Sutarties vykdymui aptarti taip pat bus įsteigta dvišalė taryba, kuri susitiks ne mažiau kaip 2 kartus per metus.
