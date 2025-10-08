R. Popovienė kitą savaitę žada susitikti su Kultūros ministerijos darbuotojais: sieks stabilizuoti situaciją

„Kitą savaitę turėsime susitikimus. Mūsų pagrindinis tikslas yra stabilizuoti, subalansuoti situaciją, kad ir darbuotojai jaustųsi saugiai, kad darbas vyktų, kad tai, kas yra svarbiausia, būtų užtikrinta“, – žurnalistams Vyriausybėje kalbėjo R. Popovienė.
Anot politikės, su ministerijos darbuotojais dar nebuvo aptarta viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, esą buvusio ministro Ignoto Adomavičiaus lydimi asmenys galimai neteisėtai rinko duomenis iš ministerijos personalo kompiuterių.
Ji pažymėjo, kad apie tai nekalbėjo ir su Kultūros ministerijos kancleriu, nes susitikimo metu apie tai nebuvo žinoma.
„Vakar (antradienį – ELTA) buvau susitikusi su kancleriu. Apie tai nebuvo jokios kalbos, pakalbėjome apie pagrindinius darbus, apie susitikimus su darbuotojais, su skyrių vedėjais“, – teigė ministrė.
Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.
Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė savo ruožtu kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.
Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
Rodyti daugiau žymių