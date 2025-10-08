Seimo TTK pritarė, kad ir apysunkiems nusikaltimams būtų galima taikyti kriminalinę žvalgybą

Šio komiteto nariai pritarė Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisoms, kurias priėmus kriminalinę žvalgybą būtų galima taikyti ir apysunkiems nusikaltimams.
Trečiadienį TTK nariai tokiam projektui pritarė bendru sutarimu.
Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisų svarstymas įtrauktas į ketvirtadienio Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę. Taip pat joje yra numatytas šalies vadovo vetuotų BK pataisų pateikimas.
Seimo TTK pirmininkas Julius Sabatauskas tikisi, kad parlamentarai dėl šių 2 projektų galutinai apsispręs kitą savaitę.
Vetuodamas BK pataisas G. Nausėda kritikavo tai, kad kartu su jomis nebuvo priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimai – be jų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą.
Todėl, G. Nausėdos nuomone, BK pataisų įsigaliojimas „apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose, turėtų neigiamų teisinių ir politinių padarinių“.
Kaip ELTA jau skelbė, rugsėjo 23 d. Seimas priėmė su „čekutininkais“ susijusias BK pataisas.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Opozicinėms Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydami vetuoti BK pataisas, kuriomis piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi nusikaltimas iš sunkaus nusikaltimo perkvalifikuojamas į apysunkį
