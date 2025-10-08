Šokiravo R. Tamašunienės sprendimas, ką pasikviesti į viceministres: „Tai nebejuokinga“

Tiek rinkimų kampanijoje, tiek socialiniuose tinkluose moteris pagarsėjusi kaip arši konservatyvių pažiūrų gynėja, nusistačiusi prieš partnerystę, dirbtinį apvaisinimą, abortus.
„Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinio pasitikėjimo komandoje darbą pradeda viceministrės Barbara Aliaševičienė, Kristina Zamarytė-Sakavičienė ir kanclerė Liucina Kotlovska“, – trečiadienį paskelbė Teisingumo ministerijos atstovai.
Nurodoma, kad viceministrė K.Zamarytė-Sakavičienė kuruos nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.
K.Zamarytė-Sakavičienė Mykolo Romerio universitete yra įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
Moteris augina šešis vaikus. Yra sakiusi, kad tai – svarbiausias jos darbas. Galbūt dėl to ji dažniausiai pasisako apie motinystę, šeimos, konservatyvias vertybes, prigimtines žmogaus teises.
K.Zamarytė-Sakavičienė nurodo dešimt metų dirbusi Seimo kanceliarijoje. Nuo pernai metų, kai R.J.Jankūnas buvo išrinktas į Seimą, perėmė vadovavimą skandalingai pagarsėjusiam Sveikatos teisės institutui (STI), kurio atstovai žinomi dėl antivakseriškų pažiūrų.
„K.Zamarytė-Sakavičienė yra žinoma visuomenininkė, aktyvi Katalikų Bažnyčios narė, ištverminga tradicinių vertybių gynėja“, – taip ji apibūdinama pranešime, kurį paskelbė STI, kai pranešė apie pasikeitusį vadovą.
Moteris yra aktyvi tos pačios lyties asmenų partnerystės priešininkė, apie tai dažnai pasisako ir įvairiose televizijos laidose.
„Lesbietė moteris gali būti gera mama, bet negali būti tėčiu. Homoseksualus vyras gali būti puikus tėtis, bet jis negali būti mama. O vaikams reikia ir mamos, ir tėčio. Mamos ir tėčiai skiriasi – jų bendravimo, auklėjimo, net žaidimo stiliai skirtingi. Jie papildo vienas kitą ir padeda užtikrinti visapusišką vaiko asmenybės augimą“, – yra sakiusi ji.
Toks R.Tamašunienės pasirinkimas iššaukė didžiulį nepasitenkinimą socialiniuose tinkluose.
„Žiūrėkit, tai nebejuokinga. Vyksta keistas politinis procesas, kurio sveiku protu nebepaaiškinsi. Rinkimuose visuomenės mandatą gauna socialdemokratai – partija, turinti aiškias kairiąsias politines pažiūras. Ir štai dabar sudaroma Vyriausybė, kurioje ne tik „Nemuno aušra“ ir valstiečiai, bet ir Tomaševskio partija.
Pastaroji „gauna“ Teisingumo ministeriją. O jos viceministre skiriama „valstietė“ K.Zamarytė-Sakavičienė. Gali kas nors man paaiškinti, kokius rinkimus laimėjo ir kokiu būdu valdžią šalyje gauna kraštutinės dešinės personos?
Esu prieš cancel’inimą, bet noriu, kad valdžią gaunančios jėgos, kurios nustatinės šalies gyvenimo taisykles, tai pasiektų per rinkimus, o ne per kabinetinius susitarimus. Aš nemačiau, kad visuomenės mandatą valdyti būtų gavusi Tomaševskio partija, ir juo labiau – politika, kuriai atstovauja tokios kaip ponia K.Zamarytė-Sakavičienė.
Kada čia visuomenė suteikė mandatą Sveikatos teisės institutui ar Laisvos visuomenės institutui nustatinėti mūsų teisės klausimus?“ – feisbuke piktinosi konservatorius Matas Maldeikis.
„Ir kas galėjo pagalvoti, kad kelią į Vyriausybę ultra dešiniųjų pažiūrų anti moterų teisių ir antivakserių pasižymėjusiai veikėjai atvers socdemai… „Blessed be the fruit!“ – feisbuke pasisakė ir „laisvietė“ Ieva Pakarklytė.
Į tokią kandidatūrą sureagavo ir Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė.
„Šiandien pasitvirtino jau kurį laiką sklandęs gandas, kad p. K.Zamarytė-Sakavičienė tampa teisingumo viceministre.
Tai asmuo, ne kartą viešai pasisakęs prieš moterų teisę apsispręsti dėl nėštumo nutraukimo, platinusi nepagrįstas baimes apie Stambulo konvenciją ir genderizmus, kas de facto prisidėjo prie to, kad ir toliau vargstam su epideminio lygio smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu prieš moteris.
Tai politikė, kuri darė viską, kad seksualnio smurto reforma, paremta sutikimu, Lietuvoje neįvyktų. Tai politikė, kuri savo politinį kapitalą kaupė ir puldama bei menkindama tos pačios lyties šeimas. Įskaitant mano.
Nors susitikimo laikas jau kurį laiką derinamas, bet viešai dar kartą pakartoju kvietimą ministrei pirmininkei I.Ruginienei susitikti su tos pačios lyties šeimomis ir pasidalinti vizija, kaip bus užtikrinamos jų teisės, kai Teisingumo ministeriją atiduodate kraštutiniais religiniais įsitikinimais besivadovaujančioms politikėms“, – rašė ji.
„Pirma jie atėjo kultūros. Tada jie atėjo moterų teisių. Tada jie atėjo mūsų visų. Sveikinu mūsų demokratiją, šį Helovyną eisim rengtis Tarnaitės pasakojimo herojėmis, kitą jau gyvensime joje.
Ta proga susipažinimui nenorėdama augint ir taip gausaus „moters prasme“ persmelktų soc. tinklų būrio, dalinuosi laida su Teisingumo ministre Rita Tamašuniene ir jos paskirta dabar viceministre K.Zamaryte-Sakavičiene, kad susipažintumėt iš arčiau su abiem iškart. Kristina taip pat labai nepritarė seksualinio smurto reformai. Pasirašai santuokai ir amžiams sutikimas galios. Dar aišku covid skiepam nelabai pritarė, šlakstysimės nuo šiol čiobreliais.
Kristinai su Rita ir žinoma Voldemortui gyvenimo šansas savo ideologinei politinei programai įgyvendint, klausimas – ar leisim?“ – klausė viena iš „Ribologijos“ įkūrėjų teisininkė Rugilė Butkevičiūtė.
Savo ruožtu apie tokią kandidatūrą paklausta premjerė Inga Ruginienė tikino paskirtų viceministrų pavardžių dar nemačiusi.
„Mano pagrindinis darbas bus reikalauti rezultatų iš ministrų. Kiekvienas turės atsakyti už savo darbą ir už pasiekimus, siekiant tų rezultatų, kurie yra įrašyti į Vyriausybės programą. Tai ministrai ir turi pasirinkti tokią komandą, kuri padės pasiekti tuos rezultatus“, – teigė premjerė.
Kristina Zamarytė - SakavičienėRita TamašunienėTeisingumo ministerija
