Iš konservatorių – ultimatumas socialdemokratams dėl „aušriečių“

„Socialdemokratų partija turi formuoti naują Vyriausybę be „Nemuno aušros“. TS-LKD Prezidiumas pareiškia, kad partija tokiu atveju yra pasirengusi sudaryti sąlygas priimti 2026 m. valstybės biudžetą Seime, jei jis atitiks strateginius valstybės interesus“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame pranešime.
„TS-LKD Prezidiumas ragina valdančiąją socialdemokratų partiją nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“, atkurti skaidrią, europietišką ir atsakingą valdymo kryptį bei primena LSDP, kad Lietuvai šiuo metu būtinas stabilumas, o ne populistinės avantiūros“, – nurodoma TS-LKD pranešime.
Pasak jo, „Nemuno aušros“ veiksmai šalyje sukėlė politinį chaosą – teigiama, jog partija sąmoningai kiršina visuomenę, kursto nesantaiką bei sistemingai keičia Lietuvos vakarietišką kryptį.
Konservatoriai taip pat sako, jog svarstytų paremti ir LSDP mažumos Vyriausybę, jei ši „prisiimtų atsakomybę už valstybės strateginę kryptį“.
„Negalime leisti Lietuvoje vidaus politinės sumaišties. Atsakomybė už šalies stabilumą ir kryptį turi būti svarbesnė už partinius interesus, todėl kviečiame socialdemokratus pasirinkti valstybę“, – rašoma pranešime.
„Dviejų didžiausių tradicinių politinių partijų bendradarbiavimas tokiu sudėtingu laikotarpiu yra naudingiausia politinė konfigūracija Lietuvos valstybei“, – skelbia TS-LKD prezidiumas.
Valstybės biudžeto projektas Seimą turėtų pasiekti spalio 17 d.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis, jie Seime turi 82 mandatus.