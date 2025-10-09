Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

KAM skirs per 200 mln. eurų „Geležinio Vilko“ brigados atnaujinimo projektams

2025 m. spalio 9 d. 09:24
Siekiant modernizuoti pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ infrastruktūrą, per artimiausius trejus metus tam ketinama skirti daugiau nei 200 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
„Kartu su karinės technikos atnaujinimu vykdome sisteminę infrastruktūros plėtrą – nuo moderniausių garažų šarvuotiesiems visureigiams iki kareivinių ir štabo pastatų rekonstrukcijos. Tai užtikrins operacinius pajėgumus ir kokybiškus karių mokymus, prisidedant prie bendro Lietuvos gynybinio potencialo stiprinimo“, – pranešime sakė krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas.
Pasak ministerijos, jau pradėta vystyti daugiau nei 10 didelės apimties projektų naujų objektų statybą ir esamų pastatų rekonstrukciją.
Darbai jau vyksta Karaliaus Mindaugo husarų batalione Panevėžio rajone, kur statomas JLTV šarvuotiesiems visureigiams skirtas garažas. Šiam batalionui taip pat bus pastatytas naujas štabo ir administracinis pastatas. Šiuo metu vyksta projektavimo paslaugų pirkimo procedūros. Ypač didelės apimties projektas – bataliono kareivinių rekonstravimas, skirtas apgyvendinti apie 600 karių.
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionui Rukloje vystomas naujas sandėliavimo pastatas, taip pat vykdomos haubicų garažo darbų pirkimo procedūros.
Tuo metu Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionui Alytuje bus įrengtas modernus treniruoklis.
Daugumos projektų įgyvendinimą planuojama užbaigti iki 2027 metų pabaigos.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)geležinis vilkasLietuvos kariuomenė

