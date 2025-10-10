Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė telefonu kalbėjosi su Estijos premjeru

2025 m. spalio 10 d. 11:54
Penktadienį su Estijos ministru pirmininku Kristenu Michalu telefonu kalbėjusi premjerė Inga Ruginienė aptarė dvišalių santykių tęstinumą ir paramos Ukrainai klausimus.
Daugiau nuotraukų (4)
„Puikūs Lietuvos ir Estijos santykiai, artimas mūsų bendradarbiavimas visose srityse yra mūsų atrama ir stiprybė šiais iššūkių laikais. Neabejoju, kad kartu mūsų ryšius gilinsime, kad dirbsime vardan dar didesnio saugumo ir gerovės mūsų regione, kad ir toliau aktyviai remsime Rusijos užpultą Ukrainą“, – Vyriausybės kanceliarijos pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Turime tęsti ir stiprinti visapusišką paramą ukrainiečiams, jog tvarios ir teisingos taikos diena išauštų kuo greičiau“, – pridūrė ji.
Išplatintame pranešime pažymima, kad šalių premjerai susitiks gruodį įvyksiančiame Baltijos Ministrų Tarybos formate bei Šiaurės-Baltijos šalių aštuoneto rėmuose.
Inga RuginienėEstijapremjerė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.