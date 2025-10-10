I. Ruginienė telefonu kalbėjosi su Estijos premjeru

„Puikūs Lietuvos ir Estijos santykiai, artimas mūsų bendradarbiavimas visose srityse yra mūsų atrama ir stiprybė šiais iššūkių laikais. Neabejoju, kad kartu mūsų ryšius gilinsime, kad dirbsime vardan dar didesnio saugumo ir gerovės mūsų regione, kad ir toliau aktyviai remsime Rusijos užpultą Ukrainą“, – Vyriausybės kanceliarijos pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Turime tęsti ir stiprinti visapusišką paramą ukrainiečiams, jog tvarios ir teisingos taikos diena išauštų kuo greičiau“, – pridūrė ji.
Išplatintame pranešime pažymima, kad šalių premjerai susitiks gruodį įvyksiančiame Baltijos Ministrų Tarybos formate bei Šiaurės-Baltijos šalių aštuoneto rėmuose.
Inga RuginienėEstijapremjerė
