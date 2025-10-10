Kultūros ministerija pripažino: Ukrainos vėliavos buvo patrauktos I. Adomavičiaus įsakymu

Tačiau kaip aiškėja, vėliavos galėjo būti patrauktos ir ne dėl šios priežasties. Kaip penktadienį kultūros ministerija pranešė portalui LRT.lt, vėliavos buvo patrauktos vykdant tuometinio ministro Ignoto Adomavičiaus įsakymą, o vėliavų patraukimo priežastis taip pat buvo paviešinta buvusio ministro nurodymu.
Kaip jau rašė Lrytas, LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.
Vėliau ministerija aiškino, jog vėliavos niekur nedingo, o tiesiog buvo valomos.
„Iš Kultūros ministerijos pastato (nei spaudos konferencijų salėje, nei kitose salėse) Ukrainos vėliavos nebuvo pašalintos. Jos pastatytos ir neketinama jų patraukti. Ukrainos vėliavos nebuvo tik labai trumpą laiką (spalio 2 dieną, maždaug tarp 11.30 iki 14.00 valandos), atliekant valymo darbus“, – pranešime spaudai nurodė Kultūros ministerija.
Savo ruožtu buvęs kultūros ministras I. Adomavičius Eltai aiškino, kad visos pirmadienį žurnalistų kambaryje kabėjusios vėliavos tebėra savo vietoje.
„Visos vėliavos yra“, – kalbėjo I. Adomavičius.
„Vėliavos yra, vėliavos niekur nedingo“, – kartojo jis.
Paklausus, ar ministerijoje tikrai tebekabo Ukrainos vėliava, politikas tai patvirtino.
„Taip, taip – yra vėliavos“, – dar kartą pabrėžė I. Adomavičius.
Primename, kad vėliau interviu portalui Lrytas metu nesugebėjęs vienareikšmiškai atsakyti į klausimus apie Ukrainą ir laikinai okupuotą Krymą, Lietuvos kultūros ministras Ignotas Adomavičius nusprendė atsistatydinti.
