Nutraukti tyrimai dėl „Nemuno aušros“ ir R. Žemaitaičio šmeižimo: neįžvelgė nusikaltimo

Tokie sprendimai priimti prokurorui įvertinus dviejuose pareiškimuose nurodytą informaciją, atlikus aplinkybių patikslinimą bei konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Aplinkybių patikslinimo metu buvo vertinama Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno Remigijaus Žemaitaičio pareiškime pateikta informacija dėl Seimo nario Eugenijaus Gentvilo viešų pasisakymų š. m. rugpjūčio 30 d. „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje bei politinės partijos „Nemuno aušra“ Klaipėdos miesto ir rajono skyrių pirmininkių pareiškime nurodyti vieši Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono, politiko Vytauto Juozapaičio, politinio judėjimo „Vardan Lietuvos“, buvusio kultūros ministro Arūno Gelūno, buvusios Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės bei visuomenininkės Beatos Tiškevič pasisakymai bei įrašai socialiniuose tinkluose.
Pareiškėjai nurodė, jog politinė partija „Nemuno aušra“ dalyvavo oficialiuose rinkimuose, jų kandidatai yra išrinkti į Seimą, todėl yra teisėtai veikianti demokratinės valstybės politinė jėga. Vieši pasisakymai, kuriuose juos vadina „antivalstybine partija“, „teroristais“, „fašistais“ ar „nusikaltėlių organizacija“, yra ne tik nepagrįsti, bet ir žeidžiantys, diskredituojantys partijos vardą, žeminantys jos narių garbę ir orumą.
Tikrinant pareiškimuose nurodytą informaciją konstatuota, jog anksčiau minėtų žmonių pasisakymai buvo nukreipti į juridinį asmenį – politinę partiją „Nemuno aušra“, bet ne į konkretų fizinį asmenį (žmogų).
Nutarimuose atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus nurodoma, kad teisė kritikuoti valdžią negali būti nepagrįstai suvaržyta, politinės partijos kritikos ribos yra plačios, politinės partijos „Nemuno aušra“ nariai yra išrinkti į Seimą, sudaro koalicinę daugumą su kitų partijų nariais, partijos pasiūlyti atstovais užima ministrų pareigas.
Įvertinant tai, kad asmenys, kurių pasisakymai nurodyti pareiškimuose, yra valstybės valdžios institucijų atstovai, politiniai oponentai ar visuomenininkai, pripažintina, kad jų pasisakymai suprantami kaip vieša politinė kritika ir nėra tokio pavojingumo laipsnio, dėl kurių turėtų būti taikoma griežčiausia atsakomybės forma – baudžiamoji atsakomybė.
Pažymėtina, kad kiekvienas asmuo, aktyviai dalyvaudamas politiniame gyvenime, įskaitant ir politines partijas, turi tolerantiškai priimti aštresnę, kartais galbūt ir ne visai pagrįstą kritiką.
Vertindamas pareiškimuose nurodytas aplinkybes dėl galimo politinės partijos „Nemuno aušra“ įžeidimo, prokuroras atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nenustato baudžiamosios atsakomybės už asmens įžeidimą, nuo 2016 m. balandžio 1 d. ši veika tapo dekriminalizuota.
Pareiškėjai, manantys, kad viešais pasisakymais yra įžeidžiama jų garbė, orumas ar reputacija, turi galimybę savo pažeistas teises ginti remiantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais būdais.
Prokuroro nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus gali būti skundžiami Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui.
