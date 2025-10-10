Ministerijoje, anot šaltinio, dedasi keisti dalykai.
„Kultūros ministerijos tarnautojo laiškas (autorius žinomas, bet jo autorystę pateikti būtų tas pats, kas įteikti žmogui vilko bilietą). Būtina perskaityti visiems profesoriams, kurie tvirtina, kad kultūros protestai peržengė ribas, o Niemano zaria nekelia pavojaus valstybei“, – feisbuke paskelbė R.Valatka.
Pateikiame ministerijos darbuotojo laiško turinį, kuriuo pasidalijo žurnalistas:
„Pas mus vyksta nesuvokiami dalykai. NA ministerijoje realiai šeimininkavo tik savaitę, bet rezultatus jaučiame ir šiandien. Pavyzdžiui, ketvirtadienį vyko posėdis, kuriame dalyvavo socialiniai partneriai, kviestiniai ekspertai iš išorės. Jie iki posėdžio salės buvo atlydėti apsaugos. Kodėl? Ne pirmą kartą besilankantys, visiems pažįstami...
Susitikime vienam iš ekspertų pareiškus nuomonę, prieštaraujančią pirmininkaujančiojo, buvo paprašytas išeiti. Visuomenėje gerbiamas žmogus ir išėjo.
Kitų metų biudžeto planavimas numestas ant specialistų pečių. Be politinės komandos, be strateginių įžvalgų. Laikinoji ministrė Popovienė kol kas nesiteikė užsukti į ministeriją. Koridoriuose tvyro įtampa. Daug kas pritariame kultūrininkų judėjimui, bet bijom išsiduoti. O ką, jei netrukus NA vėl atsiųs naują ignotą?
Kolegų, kurie turėjo nelaimę tiesiogiai bendrauti su Adomavičium, būseną prilyginčiau potrauminio streso sindromui. Sunkiai atsigauna, nenoriai pasakoja patirtis. Bet vienas kolega pasidalijo savo patirtimi. Pokalbio metu ministras jo pasiteiravo, kokios galimybės artimiausiu metu atkurti kultūrinius ryšius ir bendradarbiavimą su Rusija.“
„Perskaitėte? Bet nesupainiokit: čia tik kultūros protestas peržengia demokratijos ribas. Vakar Ruginienė paskelbė tai gatvei karą“, – konstatavo R.Valatka.
Apie tai, kas dėjosi Kultūros ministerijoje, kai joje dar dirbo „aušrietis“ I.Adomavičius, yra skelbęs ir visuomenininkas Andrius Tapinas. Vienas ministerijos darbuotojas jam pranešė, kad į ministeriją buvo atėję kažkokie vyrai, kurie iš darbuotojų kompiuterių siurbė informaciją.
Pats buvęs ministras tai griežtai neigė.
Opozicija kreipėsi į prokurorus, o pats I.Adomavičius vėliau nurodė, kad dėl šmeižto kreipsis į policiją.
Ignotas AdomavičiusRimvydas ValatkaKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių