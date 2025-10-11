„Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Šis veiksmas irgi turės atoveiksmį“, – žurnalistams šeštadienį sakė premjerė, nedetalizuodama, ką turi konkrečiai galvoje.
„Aš kaip premjerė tam tikrus sprendimus jau padariau ir vakar aš aiškiai pasakiau savo nuomone, kad taip pasisakyti ir taip pažeminti ir negerbti žmonių – man tai yra nepriimtina. Tam nepritariu“, – teigė ji, visgi, leisdama suprasti, kad nėra nusiteikusi mesti „Nemuno aušros“ iš valdančiosios daugumos.
„Aš šeimos žmogus, tai skyrybos man nelabai patrauklus variantas“, – sakė ji.
Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.
Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
LSDP trūksta drąsos?
Ministrė pirmininkė I.Ruginienė sako, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) trūksta drąsos. Pasak politikės, nerimaujant dėl padėties koalicijoje, dėl galimų ateities scenarijų, socialdemokratai turėtų nesibaiminti ir imtis sprendimų, orientuotų tiek į pačią partiją, tiek į jos rinkėjus.
„Pasiruošiau pasakyti raktinį žodį – drąsa. Man trūksta drąsos iš mūsų partijos“, – šeštadienį LSDP tarybos nariams sakė I. Ruginienė.
„Šiandien matau drąsa pirmininko vaidmenyje. Pirmininkas yra drąsus, bet jam reikia užnugario, jam reikia jūsų, jam reikia visos partijos – kad partija būtų drąsi ir palaikytų“, – dėstė jis.
Pasak Vyriausybės vadovės, šiuo metu ji jaučia baimę partijos gretose dėl to, kaip gali klostytis valdančiosios koalicijos ateitis. Vis tik, pabrėžė I. Ruginienė, šiuo metu būtina ieškoti sprendimų, kurie yra svarbiausi LSDP ir partijos rinkėjams.
„Šiai dienai mes kalbame ir diskutuojame apie tai, ką pasakė koalicijos partneriai, ką jie padarė, kaip mums reikia reaguoti. Mes nekalbame apie tai, o kas mums yra geriau, kas geriau mūsų partijai ir kas geriau tiems žmonėms, kurie mus rinko“, – dėstė ji.
„Kartais mūsų sprendimuose ir pasisakymuose pritrūksta drąsos ir jaučiasi baimės nata, kuomet mes kalbėdami vis pagalvojame: o kaip bus? O jeigu „Nemuno aušra“ išeis iš koalicijos“ O jeigu Skvernelis ateis į koaliciją? O jeigu supyks prezidentas? O jeigu kažkas pasisakys?“ – tęsė socialdemokratė.
Pasak jos, būtent tokios baimės daro įtaką LSDP sprendimams.
„Šiandien aš kiekvieną iš jūsų noriu pakviesti pasisakyti be baimių, bet su drąsa. Pasisakant nukreipti pasiūlymus į sprendimus – o kas reikalinga mums, socialdemokratams, ką mes turime padaryti, kad rinkėjai kitą kartą rinktų ne tik mus, bet jie sakytų „valio, tai yra tai, ko mes norėjome ir ko mes tikėjomės“, – bendrapartiečius ragino I. Ruginienė.
Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.
Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad tolimesnis darbas valdančiojoje daugumoje priklausys nuo kiekvieno iš trijų koalicijos partnerių apsisprendimo.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
Pasakė, ką nori matyti kultūros ministro poste
Siekiant spręsti įtampas kultūros bendruomenėje, Vyriausybės vadovė I.Ruginienė kitą savaitę žada pradėti konsultacijas dėl naujojo kultūros ministro. Socialdemokratė pažymi, kad, jos nuomone, tinkamiausia šioms pareigoms būtų iki Kultūros ir Energetikos ministerijų mainų į postą paskirta bendrapartietė Vaida Aleknavičienė.
„Kitą savaitę atidarysiu konsultacijas dėl kultūros ministro“, – šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryboje sakė I. Ruginienė.
„Aš vis dar tikiu, kad geriausia ministrė būtų Vaida (Aleknavičienė – ELTA). (...) Jos išlaikytas charakteris tikrai tai, ko šiai dienai reikia kultūrai“, – pažymėjo ji.
Parlamentarė V. Aleknavičienė buvo paskirta kultūros ministre I. Ruginienės Vyriausybėje, tačiau socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų, politikė pasitraukė iš posto.
I. Ruginienė taip pat nurodė, kad naujajam Kultūros ministerijos vadovui padės formuoti politinę komandą.
„Aš atidarysiu konsultacijas ir mes, socialdemokratai, rasime geriausią ministrą į Kultūros ministeriją. Aš, kaip premjerė, padėsiu naujam ministrui suformuoti savo komandą. Ir aš manau, kad tai yra tas žingsnis, kurį šiandien turime padaryti“, – akcentavo ministrė pirmininkė.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad R.Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Inga RuginienėRemigijus Žemaitaitissocialdemokratai
Rodyti daugiau žymių