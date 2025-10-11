M. Sinkevičius skelbia, kaip suvaldyti chaosą valdžioje: yra 2 keliai ir parengtas planas

„Yra sakančių, kad reikia tiesiog ignoruoti kultūrininkų reikalavimus, palaukti, užmerkti akis ir viskas išsikvėps. Aš su tuo kategoriškai nesutinku. Mes, socialdemokratai, privalome girdėti Lietuvos visuomenės ir atskirų jos grupių balsą. Todėl manau, kad atsakomybę už kultūros sritį privalome prisiimti mes ir parodyti, kad esame pasirengę iškilti į atsakomybę, kartu išlaikant santykius su kitais koalicijos partneriais bei parlamentine dauguma“, – šeštadienį LSDP tarybos nariams sakė M. Sinkevičius.
„Yra ir kitas kelias. Tas kelias galimas, bet ne toks, turbūt, lengvas. Tas kelias – nutraukus bet kokį bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“ tiesiog pereiti į mažumos Vyriausybės statusą. Tai turėtų svarbių politinių pasekmių, bet jei partneris nesugeba elgtis atsakingai arba nevaldoma retorika tampa grėsminga – toks žingsnis galėtų būti neišvengiamas. Jei toks sprendimas būtų reikalingas, noriu gerbiamą partijos tarybą informuoti, kad esame pasiruošę planą ir galėtume jį įgyvendinti“, – dėstė jis.
M. Sinkevičius akcentavo – LSDP turi apsispręsti, kaip elgiasi šios krizės akivaizdoje, jeigu nori būti atsakinga partija, galinti išlaikyti orumą ir pasitikėjimą visuomenėje“.
Kalbėdamas partijos kolegoms, M. Sinkevičius apgailestavo, kad nepaisant LSDP pastangų įgyvendinti užsibrėžtus darbus, tenka pripažinti, kad egzistuoja rimtesnė politinė problema nei besikartojantys nemalonumai su koalicijos partneriu „Nemuno aušra“.
„Todėl šiandien kalbėsiu aiškiai ir be užuolankų: taip, mes visada norime stabilumo, mes jaučiame atsakomybę, nesisvaidome garsiais, bet tuščiais pareiškimais. Bet mes ir per ilgai buvome tik į įvykius, iššūkius ar procesus reaguojanti, atsišaudanti, bėganti paskui politinė jėga“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis, ragindamas LSDP tapti aktyvia, politinę darbotvarkę formuojančia jėga.
„Mūsų partija nebus ir nesileis stumdoma“, – pabrėžė jis.
Įvertino R. Žemaitaičio pareiškimus: jei pasikartos dar nors vieną kartą, mūsų sprendimas nepaliks niekam jokių abejonių
Kalboje partijos kolegoms M. Sinkevičius priminė vasarą vykusius procesus, formuojant naująją valdančiąją koaliciją. Pasak politiko, procesai nebuvo lengvi.
Vis dėlto, pripažino socialdemokratas, vienas koalicijos partnerių – „Nemuno aušra“ – šiandien elgiasi neatsakingai ir provokuojančiai.
„Vakar buvau šokiruotas „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimu dėl buvusio kultūros ministro ir vieno iš kultūros bendruomenės protestų organizatorių Arūno Gelūno. Kaip LSDP pirmininkas pareiškiu, kad toks pasisakymas yra neleistinas Seimo nariui, nepriimtinas Seimui, prasilenkia su civilizuotos politikos principais“, – akcentavo Jonavos meras.
Vis dėlto, politikas tvirtino neketinantis auklėti R. Žemaitaičio. Tačiau pabrėžė – jeigu panaši istorija pasikartos, LSDP reaguos.
„Nesiruošiu mokyti Remigijaus Žemaitaičio ar kelti kokių reikalavimų. Pasakysiu tiesiog, paprastai ir aiškiai: jei tokio pobūdžio incidentas pasikartos dar nors vieną kartą, mūsų sprendimas nepaliks niekam jokių abejonių“, – patikino jis.
ELTA primena, kad nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį LSDP taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.
Kultūros bendruomenei besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad tolimesnis darbas valdančiojoje daugumoje priklausys nuo kiekvieno iš trijų koalicijos partnerių apsisprendimo.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
Kritikuoja tokią praktiką
Praktika, kai socialdemokratams deleguotų ministerijų vadovais tampa nepartiniai žmonės, nėra gera, sako politinės jėgos lyderis Mindaugas Sinkevičius. Šeštadienį vykusios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos metu jis dar kartą paragino Vyriausybės narius prisijungti prie bendruomenės.
„Vyriausybės socialdemokratų kvotoje yra ir paskirtų ministrų, kurie šiuo metu nėra partijos nariai. Tai nėra gera praktika, tačiau ji buvo padiktuota objektyvių politinių aplinkybių. Mūsų organizacija per daug svarbi, per daug skaitlinga, jog tokia situacija išliktų ilgiau nei laikinas sprendimas. Todėl kviečiu kolegas, kurie dar nėra mūsų partijos bičiuliai, jungtis prie mūsų bendruomenės“, – sakė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje socialdemokratams deleguotos 9 ministerijos. Tiesa, ne visoms vadovauja LSDP priklausantys žmonės – tarp jų ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Jis į ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Atsistatydinus Gintauto Palucko Ministrų kabinetui, o socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų, Ž. Vaičiūnas liko vadovauti Energetikos ministerijai. Tiesa, jam iškelta sąlyga tapti LSDP nariu.
Šeštadienį žurnalistams LSDP taryboje Ž. Vaičiūnas teigė, kad kol kas į partiją dar neįstojo.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vyriausybė
