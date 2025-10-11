Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po I. Adomavičiaus pareiškimo dėl A. Tapino paviešintų teiginių – policijos žinia

2025 m. spalio 11 d. 14:20
Vilniaus policija renka medžiagą ir tikslina aplinkybes dėl buvusio kultūros ministro, „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus pareiškime išdėstytų aplinkybių apie paskelbtus visuomenininko Andriaus Tapino teiginius.
„Renkama medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius 228 (piktnaudžiavimas) ir 154 (šmeižimas), ikiteisminis tyrimas nepradėtas“, – Eltą informavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja.
ELTA primena, kad antradienį „aušrietis“ I. Adomavičius kreipėsi į policiją dėl visuomenininko A. Tapino teiginių. Savaitę kultūros ministru dirbęs I. Adomavičius šmeižtu vadina viešai paskelbtus įtarimus, esą jis, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių.
Visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kuriame teigiama, jog dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).
Po minėtos informacijos pasirodymo, generalinė prokurorė Nida Grunkienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.
