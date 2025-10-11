Po LSDP sprendimo – R. Žemaitaičio perspėjimas: „Tai yra koalicinės sutarties nesilaikymas“

„Tai yra koalicinės sutarties nesilaikymas, tai spręs mūsų taryba. Išgirsime, ką kitą savaitę pasiūlys. Kažkokį sprendimą priimsime“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis, nesutikdamas, jog „Nemuno aušra“ neteko ministerijos dėl jo pasisakymų viešojoje erdvėje.
Politikas įsitikinęs – sprendimas perimti Kultūros ministerija buvo priimtas prieš dvi savaites.
„Šis sprendimas priimtas prieš dvi savaites. Jei ieškote sąmokslo teorijų – tai nelabai pasisekė. Šis sprendimas priimtas prieš dvi savaites“, – sakė jis.
„Vytenis Andriukaitis tai buvo labai aiškiai pasakęs prieš dvi savaites“, – pridūrė politikas.
Nepaisant atimamos ministerijos, „aušrietis“ rado progos pagirti koalicijos partnerius. Veikiausiai turėdamas galvoje tai, kad „Nemuno aušra“ liko valdančiojoje daugumoje, politikas teigė, kad socialdemokratai parodė stuburą.
„Socialdemokratai parodė stuburą, kad opozicija negali šokdinti valstybės ir kelti chaoso. Ar gerai, ar blogai – laikas parodys. Susitiksime su socialdemokratais ateinančią savaitę ir jie kažką pateiks“, – teigė jis.
R. Žemaitaitis nepanoro detalizuoti, kaip vertina tai, kad „Nemuno aušra“ koalicijoje liks tik su dviem ministerijomis. Tačiau jis leido suprasti, kad tai nebūtų didelė drama jo vedamai politinei partijai.
„Nemačiau, kad Mindaugas (Sinkevičius – ELTA), kai prezidentas atėmė tris ministerijas, kaip koks Kalanta Kaune būtų susideginęs. Nemačiau, kad ir Inga šoktų nuo Žaliojo tilto. Negirdėjau to“, – sakė jis.
Tačiau kaip šį sprendimą įvertins partijos organai, R. Žemaitaičio teigimu, šiuo metu nėra aišku.
„Net neįsivaizduoju kokį sprendimą gali priimti tarybos nariai. Net neįsivaizduoju. Pamatysime dar, reikia dar šiek tiek laiko“, – sakė jis.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.
Kaip skelbta, kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP pirmininkas teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra“ nei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
