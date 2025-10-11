Po R. Žemaitaičio pareiškimų apie A. Gelūną pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neapykantos kurstymo

Pradėtam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.
Policijos departamentas pranešė, kad tyrimas inicijuotas po to, kai penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė pranešimą, kuriame naudojo antisemitinę retoriką A. Gelūno atžvilgiu, taip kurstydamas nesantaiką ir diskredituodamas minėtą asmenį.
„2025–10-11 Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d.
Tyrimas pradėtas po to, kai 2025–10-10 socialiniame tinkle „Facebook“, partijos „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, paskelbė viešą pranešimą, kuriame naudojo antisemitinę retoriką prieš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą – Arūną Gelūną, šitaip kurstydamas nesantaiką ir diskredituodamas asmenį.
Sprendimas pradėti ikteisminį tyrimą suderintas su Vilniaus apygardos prokuratūra, kuri vadovauja šiam ikiteisminiam tyrimui“, – rašoma policijos pranešime.
Minėta BK dalis skelbia: „Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos arba įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“
Kaip skelbta, penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl ankstesnio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarstė kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
Remigijus ŽemaitaitisArūnas Gelūnasikiteisminis tyrimas
