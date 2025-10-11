Užsimaskavusiu žydu R. Žemaitaičio išvadintas A. Gelūnas pasidalino jautria žinia

Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras. Toks pareiškimas sulaukė didelio pasmerkimo tiek tarp politikų, tiek visuomenėje. A.Gelūnas šeštadienį pasidalino jautria padėka visiems jį palaikantiems ir priminė, kad nacizmo kaip kiršinimo būdo estafetę iš nacių šiandien yra perėmęs Kremlius.
„Mieli Bičiuliai,
Noriu jums visiems iš širdies padėkoti už tą meilės ir empatijos jūrą, į kurią mane šiomis dienomis panardinote! Jaučiausi nuostabios bendruomenės dalimi, jūsų visų apkabintas ir paguostas. Bjaurius ir melagingus išpuolius tokiame Šviesos Rate ištverti buvo ganėtinai lengva. Niekados to nepamiršiu – tai viena šviesiausių mano gyvenimo akimirkų.
Vis dėlto tai buvo išpuolis toli gražu ne tik prieš mane.
Įžvalgesnieji iš jūsų tarpo tuojau pat pastebėjo akivaizdžią sąsają tarp kaltinimo valstybinio sąmokslo organizavimu ir peršamos minties, kad organizatorius – užsimaskavęs žydas. Nuo nacių siautėjimo 1930-siais laikų šie nuodai yra turėję stiprų poveikį, Europoje toks masinis galvų apnuodijimas kainavo šešis milijonus žydų tautybės žmonių gyvybių.
Nacizmo estafetę šiandien yra perėmęs kremlius, tad seno kiršinimo metodo pasiskolinimas bandant sėti destrukciją XIX-jame ir XX-me amžiuose daug prisikentėjusioje Lietuvos visuomenėje ir vėl pasitelkiamas. Kokiu mastu jis iš tiesų mus kiršina – sunku pasakyti. Manau, kad tarp Nepriklausomos Lietuvos vaikų – tų, kuriems šiandien iki 40-ties metų – zoologinis antisemitizmas yra itin nepaplitęs, o ir buitinis – gan retas. Čia mano nuomonė. Vis dėlto labai skaudu, kad vėl brutaliai įžeista Lietuvos žydų bendruomenė. To neturėtų būti.
Šiandien Lietuva yra viena demokratiškiausių valstybių pasaulyje, čia gerai veikia žodžio laisvė ir įstatymo viršenybė, o Kultūros protesto mastas įrodė, kokia susitelkusi ir galinga yra Lietuvos pilietinė visuomenė. Neatiduokime šių laimėjimų okupantams. Vardan žuvusiųjų Paneriuose, vardan uždaužytų kastuvais „Lietūkio“ garaže, vardan nuo nepakeliamų vargų mirusiųjų Sibire, vardan išduotų miškuose, vardan nužudytųjų nkvd ir kgb kalėjimuose. Vardan mūsų vaikų ir anūkų ateities. Susikibkime už rankų ir saugokime Šviesos Lietuvą. Dirbkime dar daugiau – plėskime šviesos teritoriją į pačius atkampiausius ir labiausiai užmirštus mūsų nuostabiosios Lietuvos kaimus ir miestelius.
Pabaigoje pacituosiu dalį mūsų Svarbiausios Knygos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 25-jo straipsnio: „... Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. ...“ – rašė A.Gelūnas.
Arūnas Gelūnas Remigijus Žemaitaitis naciai
