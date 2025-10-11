V. Blinkevičiūtė siunčia žinią socialdemokratams: yra būdų suvaldyti R. Žemaitaitį

„Remigijus yra sudėtingos charakterio, tačiau galima surasti būdų ir jį suvaldyti. Mes tai atrasime“, – žurnalistams šeštadienį sakė V. Blinkevičiūtė.
Nepaisant penktadienį išsakytos griežtos prezidento Gitano Nausėdos kritikos R. Žemaitaičiui ir „Nemuno aušrai“, V. Blinkevičiūtė tikina, kad reikia ieškoti kompromisų.
„Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai“, – teigė ji.
„Partneriai visada būna įvairūs. Per savo ilgalaikę praktiką įvairių partnerių turėjome. Nieko nepadarysi, lengva niekada nebuvo ir nebus. Ieškoti bendrų sprendimų, rasti kompromisus yra mūsų atsakomybė. Socialdemokratai gali tai padaryti ir padarys“, – teigė politikė.
Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.
Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad tolimesnis darbas valdančiojoje daugumoje priklausys nuo kiekvieno iš trijų koalicijos partnerių apsisprendimo.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
