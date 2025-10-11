Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 8 migrantai

2025 m. spalio 11 d. 08:54
Praėjusią parą prie Lietuvos sienos su Baltarusija pasieniečiai apgręžė aštuonis neteisėtai į šalį patekti mėginusius migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (3)
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba penktadienį fiksavo 11 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį apgręžę 99 užsieniečius, bandžiusius neteisėtai kirti valstybės sieną.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 290.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiMigrantai iš Baltarusijos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.