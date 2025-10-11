VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 8 migrantai

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba penktadienį fiksavo 11 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį apgręžę 99 užsieniečius, bandžiusius neteisėtai kirti valstybės sieną.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 290.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
