Žiniasklaida: vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl kelmų šalinimo darbų statant Rūdninkų poligoną

„Karo policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vykdant kelmų frezavimo darbus Rūdninkų poligone galimai padarytų nusikalstamų veikų. Taip pat Lietuvos kariuomenė yra inicijavusi teisminį ginčą su UAB „Taiklu“ dėl galimų sutarties pažeidimų“, – LNK žinioms teigė Karo policija.
Pasak Generalinės prokuratūros, ikiteisminis tyrimas pradėtas kovą dėl dokumentų klastojimo ir tarnybos pareigų neatlikimo, tačiau įtarimai dar niekam nebuvo pareikšti.
Bendrovė „Taiklu“ LNK žinioms komentavo, kad atliko visus esminius darbus, kol paaiškėjo iki tol nenurodytos kliūtys – pelkynai ir po žeme likę rąstai.
„Manome, kad esame atlikę visus numatytus darbus, tačiau dėl geologinių sąlygų iki 100 hektarų plote išfrezuoti didesnio gylio, nei jau esame atlikę, negalime. Mūsų žiniomis, tai nė kiek netrukdo poligono plėtrai ir jo infrastruktūros vystymui, kuris sėkmingai vykdomas“, – rašoma „Taiklu“ atsakyme LNK žurnalistams.
„Tarp šalių išsiskyrus vertinimui dėl likusio ploto ir nematydami kitos išeities, turėjome kreiptis į teismą, prašydami užtikrinti objektyvų situacijos vertinimą“, – priduria įmonė.
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) Priežiūros skyriaus vedėjas Ramutis Prišmantas LNK teigė, kad buvo nustatyta, jog įmonė „Taiklu“ negalėjo būti nusamdyta.
„Konstatavome, kad pats pirkimo būdas yra neteisėtas, nes buvo perkama remiantis ypatinga skuba neskelbiamų derybų būdu“, – sakė R. Prišmantas.
Tačiau pasamdžius įmonę „Taiklu“, skubos reikalavimo nebeliko, o darbų terminai buvo pratęsti tris kartus.
„Taiklu“ siūlė darbus atlikti už kelis kartus mažesnę kainą nei kitos miškotvarkoje patyrusios įmonės. Vis dėlto, gavusi užsakymą iš kariuomenės, „Taiklu“ pati kelmų nefrezavo – samdė tą darančias įmones, kas pagal pirkimo sutartį nebuvo leidžiama.
ELTA primena, kad akiratyje yra atsidūrusi ir įmonė „Fegda“, kuri įrengė į Rūdninkų poligoną vedantį kelią. Naujienų portalas Delfi.lt jau skelbė, kad kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl „Fegda“ darbo tiesiant strategiškai svarbų kelią, o ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad darbus su defektais atlikusios įmonės turėtų būti įtrauktos „juodųjų“ tiekėjų sąrašą.
Apie tai paskelbęs naujienų portalas Delfi.lt taip pat pranešė, kad „Fegdos grupė“ naujajam krašto apsaugos viceministrui Broniui Bieliauskui ir jo sutuoktinei atliko pinigų pervedimą už automobilių nuomą. Tai, kad iš įmonės iš tikrųjų gavo pinigus, portalui patvirtino pats viceministras, teigdamas, kad pervesti pinigai – sena įmonės skola. Jis taip pat nurodė, kad anksčiau dirbo „Alkestoje“, kurią prieš dvejus metus įsigijo „Fegdos grupė“.