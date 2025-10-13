I. Ruginienė sako pati ieškosianti naujo kultūros ministro: tą darysiu atsakingai

„Tikrai taip (pati ieškosiu naujo ministro – ELTA). Aš turiu laiko, aš tą darysiu atsakingai“, – žurnalistams Rokiškyje sakė I. Ruginienė.
„Aš, kaip Vyriausybės vadovė, matau pareigą paskirti žmogų, kuris dirbs ir kuris dirbs kultūros bendruomenės labui“, – pabrėžė ji.
Šiuo metu kultūros ministro pareigas laikinai eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Pirmadienį Vyriausybės vadovė buvo susitikusi ir su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Pasak I. Ruginienės, su R. Žemaitaičiu apie ministerijų mainus nebuvo kalbama.
„Jokių tokių kalbų ir tikrai tokių diskusijų mes nevykdėme“, – sakė ji.
Turi kelias kandidatų pavardes, bet jų neatskleidė
Paklausta, ar ketina siūlyti jau anksčiau į kultūros ministres paskirtą, tačiau dėl ministerijų mainų iš posto pasitraukusią Seimo narę Vaidą Aleknavičienę arba ministerijai jau vadovavusį Šarūną Birutį, premjerė teigė turinti kelias galimų pretendentų pavardes.
„Nekalbėkime apie pavardes. Tikrai Vaida (Aleknavičienė – ELTA) yra nuostabus žmogus ir apie Šarūną Birutį visada palankiai pasisakiau. Šiai dienai tikrai nekalbėkime apie pavardes“, – sakė I. Ruginienė.
„Savo galvoje turiu bent kelis kandidatus, bet šios dienos artimiausias tikslas yra kartu su R. Popoviene stabilizuoti padėtį, padėti įveiklinti Kultūros ministeriją toliau dirbti“, – tvirtino premjerė.
Ar ministro komandoje dirbs „aušriečiai“ – neaišku
Premjerė, paklausta, ar Kultūros ministerijos vadovybėje dirbs „Nemuno aušros“ atstovų, teigė to dar nesvarsčiusi.
„Apie tai dar tikrai negalvojau. Tikrai ne pagal tokius kriterijus rinksiu, o rinksiuosi pagal tai, kaip žmogus galės su viena ar kita sritimi susitvarkyti“, – teigė ji.
Antradienį ketvirtąją asamblėją organizuojantys kultūrininkai sako, kad jų reikalavimas išlieka toks pats – anot iniciatyvinės grupės narių, „Nemuno aušros“ atstovų turi nebūti visoje Kultūros ministerijos vadovų komandoje.
„Visoje politinėje komandoje negali būti „Nemuno aušros“ žmonių. Tai nėra apie ministrą ar kitą asmenį, tas prašymas taikomas visai komandai. Mes dabar lauksime sprendimų, nes kol kas neturime jokių garantijų, kad „Nemuno aušros“ kandidatai nebus siūlomi į, pavyzdžiui, viceministrus ir kanclerio poziciją“, – pirmadienį Eltai komentavo Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Vilius Narkūnas, Liudmila Petrakova (ELTA)
Inga Ruginienėkultūros ministrasNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių