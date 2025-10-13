Iš „Nemuno aušros“ pasitraukęs D. Varnas liktų „aušriečių“ frakcijoje su viena sąlyga

„Jeigu būtų kitas lyderis, tai taip (likčiau frakcijoje – ELTA)“, – Eltai pirmadienį patikino D. Varnas.
Dabar „Nemuno aušros“ frakcijai Seime vadovauja partijos pirmininkas. Anot D. Varno, R. Žemaitaičio retorika nėra priimtina.
„Remigijus (Žemaitaitis – ELTA) atvedė didelę frakciją į Seimą ir tikrai daug dirbo, bet negalima taip elgtis, kaip jis elgiasi. Jis stumia visą mūsų frakciją į politikos paraštes, tai aš negalėjau taikstytis su tokia veikla“, – komentavo D. Varnas.
„Frakcijoje vyrauja vienasmenis valdymas, ji dažnai pastatoma prieš atitinkamo priimto sprendimo faktą, taip negali būti komandoje“, – pridūrė parlamentaras.
Pirmadienio rytą „Nemuno aušros“ frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Tadas Sadauskis LRT radijui sakė, kad „aušriečiai“ ketina išsakyti savo lūkesčius R. Žemaitaičiui dėl jo pareiškimų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus (LNDM) vadovą Arūną Gelūną. Vis tik, politikas nemano, kad po teisėsaugos akiratyje atsidūrusiu R. Žemaitaičio pasisakymų frakcijai reikėtų keisti seniūną.
Paklaustas, ar svarstytų pereiti į kitą Seimo frakciją, parlamentaras D. Varnas tikino apie tai dar negalvojęs.
„Per ankstyvas klausimas. Tikrai dirbsiu su visais, kurie yra už Lietuvos valstybę (...), buvau (Vyriausybės – ELTA) programos grupėje ir tikrai programa paruošta puiki. Tai tikrai būsiu pozicijoje ir tą programą Vyriausybės palaikysiu“, – Eltai komentavo Seimo narys.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog LNDM vadovas Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Pats A. Gelūnas „aušriečių“ lyderio pasisakymus įvardijo kaip pasikartojantį piktybinį antisemitizmą.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Po šių įvykių, šeštadienio vakarą, D. Varnas pranešė apie sprendimą trauktis iš „Nemuno aušros“.
Nemuno aušraDainius VarnasRemigijus Žemaitaitis
