Lrytas kartu su menininkais A. ir R. Gataveckais pristato kolektyvinį „Autoportretą“ – meno kūrinį apie mus visus

Šis kūrinys bus kuriamas gyvai Lrytas rengiamoje konferencijoje „Saugumo kodas“, kurioje susitiks įvairių sričių ekspertai, aktyvistai ir visuomenės lyderiai diskutuoti apie fizinį, socialinį bei kultūrinį saugumą Lietuvoje.
Kūrinio procesas taps ne tik meniniu vyksmu, bet ir gyvu komentaru apie visuomenės bendrystę, įtrauktį ir pasitikėjimą vieni kitais.
„Autoportreto“ esmė – viena taisyklė: kiekvienas prie kūrinio prisidedantis žmogus ant drobės palieka vieną nenutrūkstamą liniją. Šis individualus gestas tampa bendro vaizdo dalimi – išsitrina ribos tarp asmens ir bendruomenės, tarp skirtingų istorijų ir patirčių.
„Rezultatas nėra figūrų rinkinys, o vienas bendras vaizdas. Tai autoportretas, suprantamas ne kaip individo atvaizdas, bet kaip kolektyvinis procesas, kuriame „aš“ neišvengiamai virsta „mes“.
Įtampą kuria būtent dalyvių sąrašas – kiekviena linija žiūrovui tampa ne abstrakcija, o galimo konflikto, santykio ar bendrabūvio pėdsaku. Kūrinys baigiamas ne tada, kai pasiekiamas tobulas vaizdas, bet kai dalyviai nusprendžia, kad nebeliko ką pridėti. Tai tampa dokumentu, liudijančiu gyvą santykį, kuris galėtų tęstis be galo“, – sako A. ir R. Gataveckai.
„Autoportretas“ – viena iš Lrytas iniciatyvos „Įvairiaspalvis Vilnius“ dalių. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti viešą diskusiją apie šiuolaikinį Vilnių: daugiatautį, atvirą, demokratišką miestą, kuriame įvairovė nėra grėsmė, bet galimybė augti visiems.
Kūrime dalyvaus dešimt skirtingų profesijų, sričių, pažiūrų atstovų – juos pamatysite renginio dieną.
Greta konferencijoje vyksiančių diskusijų, Lrytas kvietė balsuoti už šviesuolius ir bendruomenines iniciatyvas, kurios skatina tautinį tapatumą, pagarbą kitoms kultūroms bei mažina socialinę atskirtį. Ir konferencijoje „Saugumo kodas“ bus apdovanoti daugiausiai palaikymo sulaukę žmonės, bendruomenės bei iniciatyvų autoriai. Galite pamatyti dalyvius bei laimėtojus šiame puslapyje.
„Vilnius garsėja savo įvairove, tačiau svarbu, kad šį bruožą lydėtų matomumas, pripažinimas ir bendruomenių įtraukimas į viešąjį gyvenimą. Apdovanojimų tikslas – įvertinti tuos, kurie kuria vieningesnę, atviresnę ir draugiškesnę visuomenę“, – teigia organizatoriai.
Kviečiame stebėti „Autoportreto“ kūrimą, kurį vėliau diskusijoje „Kaip visi (su)telpa Vilniuje?“ pristatys ir patys autoriai. O po diskusijos „Ar kalbam ir susikalbam Lietuvoje?“ galėsite susipažinti ir su apdovanojimų laimėtojais. Visą programą galite rasti šiame puslapyje.