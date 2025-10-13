R. Žemaitaičiui – kritika jau ir iš savų

„Dėl keliamų klausimų ir nuomonių išsakymo, taip, tikrai partijos pirmininkui išsakysime ir savo lūkesčius dėl retorikos. Diskusija bus, bet kol kas nematau frakcijos seniūno pakeitimo galimybių“, – pirmadienį LRT radijui teigė T. Sadauskis.
„Nereikėtų dar papildomai sumaišties tiek frakcijoje, tiek koalicijoje, tai nematyčiau tokio varianto“, – apie R. Žemaitaičio, kaip partijos pirmininko, pakeitimą pridūrė „aušrietis“.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarstė kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraantisemitai
Rodyti daugiau žymių