Anot jo, šiuo metu kalbama apie tai, kokia būtų demokratų sugrįžimo kaina, o ji, pasak S.Malinausko, yra aukšta.
„Prognozė tokia: socialdemokratai puikiai supranta, kad išeis R.Žemaitaitis, trenkęs durimis, ir jie greičiausiai sakys, kad mes daug pažadėjome, padaryti negalime, nes likome mažumoje, nesupykite ir neteiskite stipriai“, – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo S.Malinauskas.
Tačiau R.Žemaitaičiui, anot jo, reikia tinkamo konteksto, kada jis galėtų trenkti koalicijos durimis ir dėl tokio išėjimo laimėti rinkėjų akyse.
„Jam žymiai lengviau trenkti durimis ir pasakyti, kad, „žiūrėkite, aš jums elektrą būčiau dvigubai atpiginęs, bet jie nesutinka privatizuoti „Igničio“, dėl to išeinu“, negu išeiti dėl to, kad pateikei nevykusį kultūros ministrą ir visi tai mato. Jis savo momento lauks“, – kalbėjo S.Malinauskas.
Tuo metu socialdemokratai, anot tinklaraštininko, yra išdalinę daug pažadų, ir ateis laikas, kai reikės juos paversti darbais.
„Žinau, kad vyksta konsultacijos su tais pačiais demokratais, kalbama, kokia būtų kaina jų sugrįžimo. Dabar tai gal ir gali daryti, bet praeis metai, ir niekas nebenorės kadencijos viduryje lipti į Titaniką. Sakys – palaukite, jūs mums savo laiku nesuteikėte tokių variantų ir galimybių, o dabar, iki savivaldos rinkimų likus metams, iki Seimo – dvejiems, mes tikrai nesijungsime“, – įvertino S.Malinauskas.
Kokia galėtų būti demokratų sugrįžimo į valdančiąją koaliciją kaina?
S.Malinausko žiniomis, jau kalbama apie konkrečius postus, kai kurie iš jų – savotiški.
Anot jo, socialdemokratams teigiama, kad sunku įsivaizduoti, jog šie grąžintų demokratams Seimo pirmininko postą, tačiau jeigu demokratams būtų pasiūlytos keturios ministerijos, šiems būtų sudėtinga atsisakyti.
„Kas mane nustebino, kad yra kalbos apie ministerijas, kurios niekada net nebuvo diskusijų objektas, kad jos gali būti į kažką keičiamos. Gal apie tuos dalykus išgirsime. Kol kas tai yra tik kalbos – jeigu jos pasibaigs tuo, kad lieka R.Žemaitaitis ir praeina dar metai, S.Skvernelis būtų savižudis, jeigu liptų į šį laivą“, – kalbėjo S.Malinauskas.
Tiesa, pats „Vardan Lietuvos“ lyderis S.Skvernelis ELTAI teigė, kad šiuo metu neveda konsultacijų su socialdemokratais apie galimybes grįžti į valdančiąją koaliciją.
Politiko teigimu, gausiausią frakciją Seime turinti partija šeštadienį aiškiai pasirinko likti su „Nemuno aušra“.
„Jokios konsultacijos tikrai nevyksta šiuo metu. Su Mindaugu (Sinkevičiumi – ELTA) pabendraujame – tai faktas. Bet kol kas tikrai nieko nevyksta ir negali vykti, nes socialdemokratai apsisprendė likti koalicijoje su „Nemuno aušra“. Mums tai yra nepriimtina“, – tikino S.Skvernelis.
