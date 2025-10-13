Teisėjų garbės teismas paskelbė sprendimą teisėjo A. Purvainio drausmės byloje

Drausmės bylą šių metų gegužę buvusiam Kauno apylinkės teismo pirmininkui A. Purvainiui iškėlė Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Tokį sprendimą lėmė surinkta informacija apie nepagarbų bendravimą su teisėjais ir teismo personalu, nekorektišką elgesį teisėjų susirinkimų metu, bandymą paveikti teisėjų priimamus sprendimus ir priimtų sprendimų kritikavimą, draudimą teisėjams viešai komentuoti savo priimtus sprendimus ir kliudymą dalyvauti teismo bei kitų institucijų organizuojamuose renginiuose.
Teisėjų garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, pritarė Teisėjų etikos ir drausmės komisijos išvadoms dėl teisėjo neetiško elgesio darbinėje aplinkoje.
„Nustatytų aplinkybių pagrindu Teisėjų garbės teismas konstatuoja, kad drausmės byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog teisėjas A. Purvainis, darbinėje aplinkoje bendraudamas su teismo teisėjais ir teismo personalu, nesilaikė Teisėjų etikos kodekso reikalavimų: buvo nekorektiškas, nemandagus, negerbė kitų asmenų, juos įžeidinėjo, menkino kolegų darbą. <...> Toks teisėjo A. Purvainio elgesys kenkia geram teisėjo vardui ir teismo autoritetui“, – rašoma Teisėjų garbės teismo sprendime.
Teisėjų garbės teismas patvirtino, kad dviejų teisėjų susirinkimų metu tuometis teismo pirmininkas, teisėjas A. Purvainis su pavaldiniais bendravo pakeltu, įsakmiu tonu, pertraukinėjo kitus teisėjus, neleido jiems pasisakyti, taip demonstruodamas viršenybę ir nepagarbą kolegoms.
Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad tuomečio teismo pirmininko A. Purvainio elgesys susirinkimų metu neatitiko teisėjo ir teismo pirmininko elgesiui keliamų itin aukštų etikos standartų.
Be to, remiantis drausmės byloje pateiktais duomenimis, nustatyta, kad tuometis teismo pirmininkas nekorektiškai ir nepagarbiai reikšdavo kritiką kitų teisėjų priimtų sprendimų atžvilgiu. Tokį teisėjo A. Purvainio elgesį Teisėjų garbės teismas įvertino kaip neatitinkantį pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo ir solidarumo principų.
Išnagrinėjęs drausmės bylą, Teisėjų garbės teismas pripažino pagrįsta Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendime padarytą išvadą, kad tuometis teismo pirmininkas, teisėjas A. Purvainis, duodamas nurodymus teismo atstovei ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, kad tam tikri teisėjai nekomentuotų savo priimtų sprendimų žiniasklaidos atstovams, sudarė kliūtis teismo teisėjams komentuoti savo priimtus sprendimus. Tokiais veiksmais teisėjas A. Purvainis taip pat pažeidė Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus principus.
Kita vertus, Teisėjų garbės teismas nusprendė, kad surinktų duomenų nepakanka įrodyti, jog buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas A. Purvainis pažeidė nepriklausomumo principą.
„Atvejai, kai teismo pirmininkas jau po sprendimo priėmimo jį kritikuoja, savaime, nesant kitų, kritikos neleistinumą patvirtinančių, aplinkybių, nelaikytini nepriklausomumo principo pažeidimu, nes teismo pirmininkui nėra draudžiama kritiškai vertinti teisėjų priimtus sprendimus. Tačiau, kai kritiką dėl teisėjų priimtų sprendimų reiškia teismo pirmininkas, tai darydamas jis privalo laikytis Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, tai turi daryti korektiškai, pagarbiai, nežeminti kitų teisėjų, jokiu būdu nesudaryti prielaidų jiems manyti, kad jie yra verčiami pasiaiškinti dėl savo priimtų sprendimų“, – aiškinama Teisėjų garbės teismo sprendime.
Teisėjų garbės teismas taip pat padarė išvadą, kad drausmės byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti, kad teisėjas A. Purvainis kliudė kitiems teisėjams aktyviai dalyvauti teismo ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, todėl šią drausmės bylos dalį nutraukė.
Spręsdamas dėl drausminės nuobaudos, Teisėjų garbės teismas atsižvelgė į tai, kad teisėjas A. Purvainis pažeidė ne vieną Teisėjų etikos kodekso principą, pažeidimai buvo padaryti jam einant teismo pirmininko pareigas. Kadangi teismo pirmininkui taikomi ypač aukšti elgesio ir atsakomybės standartai, ši aplinkybė buvo pripažinta kaip sunkinanti atsakomybę.
Garbės teismo vertinimu, buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas, teisėjas A. Purvainis, iš dalies pripažinęs, jog dviejuose teisėjų susirinkimuose jo pasakytos frazės nebuvo visiškai tinkamos, apskritai savo veiksmus vertina nepakankamai savikritiškai. Taip pat buvo įvertinta ir aplinkybė, kad anksčiau teisėjas nebuvo baustas drausmine tvarka.
Atsižvelgęs į visus nustatytus faktus, Teisėjų garbės teismas nusprendė pareikšti pastabą teisėjui A. Purvainiui dėl Teisėjų etikos principų pažeidimo darbinėje aplinkoje bendraujant su kitais teisėjais ir teismo darbuotojais, neetiškai elgiantis teisėjų susirinkimų metu, kritikuojant kitų teisėjų priimtų procesinius sprendimus, taip pat draudžiant teisėjams viešai komentuoti savo priimtus sprendimus.
Kitą drausmės bylos dalį Teisėjų garbės teismas nutraukė.
Šis sprendimas per dešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
teisėjasKauno apylinkės teismasTeismai
