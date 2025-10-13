Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos diena

Vyriausybėje – neskelbtas I. Ruginienės ir R. Žemaitaičio susitikimas

2025 m. spalio 13 d. 12:38
Augustė Lyberytė
Pirmadienio rytą premjerė Inga Ruginienė Vyriausybėje susitiko su valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu aptarti situaciją dėl socialdemokratų perimamos Kultūros ministerijos.
Pastarasis susitikimas nebuvo paskelbtas politikų oficialiose darbotvarkėse.
Apie tai, kad ministrė pirmininkė susitiko su R. Žemaitaičiu, Eltai patvirtino I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Premjerė susitiko su Remigijumi Žemaitaičiu, aptarė darbinius klausimus.
Buvo sutarta, kad laikinai toliau Kultūros ministerijai vadovaus Raminta Popovienė, o nuolatinio ministro paieškas vykdys pati ministrė pirmininkė“, – Eltai komentavo jis.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Vertindamas socialdemokratų sprendimą perimti ministeriją, R. Žemaitaitis anksčiau Eltai teigė manantis, kad tai – koalicinės sutarties pažeidimas.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Remigijus ŽemaitaitisInga RuginienėKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių

