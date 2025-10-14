D. Varnas pasitraukė iš „Nemuno aušros“ frakcijos

„Pranešu, kad aš, Lietuvos Respublikos Seimo narys Dainius Varnas, pasitraukiu iš „Nemuno aušros“ frakcijos Seime“, — jo sprendimą trauktis Seimo posėdyje įgarsino Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.
ELTA primena, kad šeštadienį D. Varnas pranešė pasitraukiantis iš „Nemuno aušros“ partijos. Šį sprendimą jis priėmė po penktadienį „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtų pareiškimų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorių vadovą Arūną Gelūną.
R. Žemaitaičio žodžius pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija. Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Dainius VarnasRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
