Iš Prezidentūros – žinia dėl S. Cichanouskajos apsaugos

„Galutiniai sprendimai Vyriausybėje nėra priimti, dar yra diskutuojama, sprendžiama (...). Pastaruosius penkerius metus ponia Cichanouskaja buvo saugomas asmuo Lietuvoje, valstybėje ir toliau tokia turėtų išlikti. Tačiau dėl apsaugos lygio, metodų, turėtų spręsti mūsų atitinkamos institucijos“, – „Žinių radijui“ antradienį komentavo A. Skaisgirytė.
„Sprendimas nori nenori bus politinis. Vien į technikalijas (sprendimo – ELTA) negalime suvesti, o tai, kad techniškai jis (sprendimas – ELTA) turi būti teisingas, geras, kad būtų toliau vykdoma ta apsauga, tai tikrai taip“, – pridūrė A. Skaisgirytė.
ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Sprendimą kritikavo buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jo teigimu, tai yra šalies politikos apsisukimas 180 laipsnių kampu Baltarusijos opozicijos lyderės atžvilgiu. Anot buvusio užsienio reikalų ministro, tai gali sunaikinti Lietuvos kaip kovotojos už laisvę reputaciją, o to pasekmės gali būti pavojingesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Tuo tarpu Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, kad dėl sprendimo mažinti S. Cichanouskajos apsaugos lygį, šalies parama Baltarusijos opozicijai dėl to nesikeičia.
