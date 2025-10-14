Po daugiau nei 2 valandas trukusio „aušriečių“ pokalbio – pasikeitęs R. Žemaitaitis ir sprendimas, ką darys toliau

Savo lyderį rytiniame frakcijos posėdyje dėl skambių pareiškimų barę „aušriečiai“ dar kartą susirinko pasikalbėti antradienį popiet. Diskutavo daugiau nei dvi valandas ir galiausiai išsiskirstė tik po 18 valandos.
Komentarą po posėdžio teikęs R.Žemaitaitis pasielgė neįprastai – atėjo ne pats pas žurnalistus, o pasikvietė pas save, į frakcijos kabinetą. Buvo puikios nuotaikos ir sakė, kad dabar pasitaisys, elgsis geriau.
„Nemuno aušros“ lyderis aiškino, kad pagrinde su partiečiais diskutavo apie savo programinių punktų įgyvendinimą, kuriems dabar skirs didžiausią dėmesį. Aptarė ir biudžetą, kuris dar kelia įvairiausių klausimų.
O ką nusprendė dėl Kultūros ministerijos? R.Žemaitaitis teigė frakcijos nariams pateikęs informaciją, ką aptarė su premjere Inga Ruginiene. Esą jie nusprendė kartu ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus, nors pati premjerė tvirtino, kad paieškomis šįkart užsiims pati.
„Buvo sutarta, kad bus ieškomas bendras kandidatas, kuris galėtų užimti kultūros ministro pareigas. Per ateinančią vieną ar dvi savaites žiūrėsime, ar vienas, ar kitas kandidatas praeina tą filtrą, ar tinka bendruomenei, ar bent jau daliai bendruomenės, nes daliai tikrai netiks, kad būtų galima jį pateikti“, – sakė jis.
Ar R.Žemaitaitis iš tiesų tiki, kad tai bus bendras kandidatas? Politikas nurodė, kad norėtų tikėti, jog socialdemokratai laikysis savo žodžio, o jei ne, esą tai iškart pastebės žiniasklaida ir apie tai praneš.
Socialdemokratų partinis kandidatas skaitytųsi kaip bendras?
„Gali būti, kad ir nebus socialdemokrato. Gali būti ir socialdemokratas. Šiandien sunku atsakyti. Norėsiu sužiūrėti, ką siūlo socialdemokratai, ką mūsų bendruomenė pasiūlys ir ką kultūros bendruomenė pasakys“, – aiškino „aušrietis“.
Ar socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę jis laikytų kaip bendrą „socdemų“ ir „aušriečių“ kandidatę? R.Žemaitaitis sako, kad ne – politikė esą įvardyta kaip būtent socialdemokratų kandidatė, todėl negalėtų tikti abiem partijoms.
„Tikrai kol kas aš nematau kaip bendro kandidato. Nebent būtų kokios derybos, pokalbiai, diskusijos, dar kažkas“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi jis teigė antradienį pasikalbėti nebesuspėjęs.
R.Žemaitaitis patikino, kad kalbos, jog už Kultūros ministeriją „aušriečiai“ turėtų gauti kokių nors postų, frakcijos posėdyje nebuvo.
„Jeigu nepavyks susitarti dėl bendro kandidato, manau, kai lapkričio mėnesį bus mūsų partijos ataskaitinis (posėdis), jis bus tikrai karštas, nes atvažiuos žmonės iš rajonų. Mes, esantys Seime, daugiau mažiau gaudomės, suprantame, kad reikalingas stabilus ir tvirtas darbas, tai rajone žmonės tikrai kels tą klausimą“, – pasiteiravus, kaip paaiškins saviems, kad neteko ministerijos, o mainais nieko negavo, atsakė politikas.
Šiame suvažiavime bus renkamas ir partijos pirmininkas. R.Žemaitaitis mano, kad konkurentų turės.
Sako, kad truputį pasikeis
R.Žemaitaitis pripažino tiek rytiniame, tiek vakariniame frakcijos posėdžiuose sulaukęs kolegų pylos dėl savo retorikos.
„Jau ryte mušė, kankino, pirštus išlaužinėjo, tampė... Mes pašnekėjome, man sakė ramiau, nevažiuoti 200km per valandą greičiu, važiuoti ant šimto, ir bus tikrai daug greičiau, daug patogiau ir kultūringiau“, – sakė jis.
Politikas yra ištaręs legendinę frazę, kad gimė 1982 metų gegužės 30 dieną, tad koks gimė, toks ir ketina būti – niekada nesikeis. Ar dabar keistis visgi reikės?
„Aš jau savo ir galvojimo, ir mąstymo nelabai keičiu ir, matyt, nelabai galiu pakeisti. Bet kalbėjimą ir žodžių greitį, minčių dėliojimą... Reikėtų, matyt, ne šauktukų dėti daugiau, o pilnais sakiniais pakalbėti. Čia man reikės pasimokyti, pasitobulinti, kad mintys arba idėjos, kurios kartais išeina komentuojant jums, kad tai nebūtų greitakalbė, o būtų lėčiau...
Ar tai pavyks? Matyt, po mėnesio kito vėl klaidų padarysiu, bet tobulėjimui ribų nėra“, – dėstė R.Žemaitaitis.
Paklaustas, ar jis pats administruoja „Nemuno aušros“ paskyrą feisbuke, kurioje taip pat vis dar atsiranda gana kontroversiškų įrašų, pavyzdžiui, antradienį paskelbtas įrašas, kam Seime reikia Ukrainos vėliavų, politikas atsakė, kad ne.
Per metus prarastų dviejų frakcijos narių – Agnės Širinskienės ir Dainiaus Varno – „Nemuno aušros“ lyderis nesureikšmina, esą tai yra natūralus procesas, taip atsitinka visoms partijoms.
