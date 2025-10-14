Lrytas Premium prenumerata tik
S. Skvernelis – apie grįžimą į valdančiąją koaliciją: „Jokios galimybės“

2025 m. spalio 14 d. 10:26
Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis kartoja, kad jo vedama partija nesvarsto galimybių grįžti į valdančiąją koaliciją. Pasak jo, kol socialdemokratai daugumoje dirbs su „Nemuno aušra“, prisijungimo klausimas yra beprasmis.
„Prie šios koalicijos jungtis tikrai nematome jokios galimybės“, – antradienį žurnalistams Seime teigė politikas.
„Mes girdime socialdemokratų vadovų deklaracijas, kad jie turi koaliciją. Noriu pabrėžti, kad kol ta koalicija yra, visi kiti klausimai yra beprasmiai. Mes su niekuo nediskutuojame, negeriame kavos ir kitų gaiviųjų gėrimų“, – sakė S. Skvernelis.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.
Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.
