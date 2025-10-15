Lrytas Premium prenumerata tik
G. Nausėda paskyrė VSD direktoriaus pavaduotoją

2025 m. spalio 15 d. 11:24
Lrytas.lt
Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus Remigijaus Bridikio pavaduotoja tapo Asta Aleknienė.
Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl A. Aleknienės skyrimo į šias pareigas nuo trečiadienio.
Ji VSD direktoriaus pavaduotoja paskirta penkeriems metams, prezidento dekretu jai suteikiamas antras rangas.
A. Aleknienė tarnyboje VSD dirba daugiau nei 25 metus. Ji ne kartą yra apdovanota ir skatinta už nuopelnus tarnybai ir valstybei.
ELTA primena, kad balandžio viduryje prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo buvusį VSD vadovą D. Jauniškį paskyrė naujuoju Lietuvos ambasadoriumi prie NATO.
Dvi kadencijas nuo 2015 metų VSD vadovavusį D. Jauniškį šiose pareigose pakeitė ilgametis jo pavaduotojas Remigijus Bridikis.
