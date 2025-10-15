I. Ruginienė spręs, ar yra pagrindo G. Palucko apkaltai, tik po teisėsaugos tyrimų išvadų

„Bent jau man tikrai labai svarbu išgirsti teisėsaugos institucijų atsakymus ir tyrimų išvadas. Ir tada aš ir sau turėsiu asmeninę nuomonę ir išvadas“, – trečiadienį LRT televizijai sakė I. Ruginienė.
Klausiama, ar aktyviai bendrauja su buvusiu Vyriausybės vadovu, sulaukia kokių nors patarimų, socialdemokratė nurodė, kad su G. Palucku pasikalba Seimo salėje.
„Kiek tenka Seimo salėje susitikti, nes šalia vienas kito, pakankamai artimu atstumu sėdime. Tai tikrai pasikeičiame tam tikromis įžvalgomis ir nuomonėmis“, – teigė premjerė.
ELTA primena, kad rugpjūtį opozicijose esančios frakcijos surinko 36 parašus dėl apkaltos buvusiam premjerui G. Paluckui.
Kaip anksčiau teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, apkaltą palaiko ne tik trys opozicinės Seimo frakcijos, bet ir dalis valdančiųjų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nariai. Konservatorius tikisi sulaukti ir socialdemokratų palaikymo.
Seimo opozicija reikalauja į ketvirtadienį planuojamo plenarinio parlamento posėdžio darbotvarkę privalomai įtraukti klausimą dėl ekspremjero G. Palucko apkaltos. Raštą, adresuotą Seimo pirmininkui, pasirašė 47 opozicinėms konservatorių, liberalų bei „Vardan Lietuvos“ frakcijoms priklausantys politikai.
Pastaroji iniciatyva gimė po antradienio rytą vykusio Seimo seniūnų sueigos posėdžio, kurio metu valdančiųjų atstovai blokavo siūlymą įtraukti minėtą klausimą į ketvirtadienį vyksiančio posėdžio darbotvarkę.
Vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.