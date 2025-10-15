J. Olekas sureagavo į G. Nausėdos pastabas socialdemokratams

Taip jis reagavo į prezidento Gitano Nausėdos pareiškimus, neva socialdemokratams nusprendus nebedirbti koalicijoje su „Nemuno aušra“, daug problemų išsispręstų savaime.
„Nesutinku, nes problemos, kurios buvo kilusio dėl to, kad ir prezidentas turėjo savo nuomonę dėl ministrų paskyrimo, jos aktualizavosi. Pasiūlytiems sprendimo variantams ypač nepritarė kultūros bendruomenė. Mes atliepėme tą kultūrininkų pageidavimą ir reikalavimą dėl ministerijos. Man atrodo, kad ta problema, sakykime, iš esmės išspręsta“, – trečiadienį „Žinių radijui“ komentavo Seimo pirmininkas J. Olekas.
„Mūsų pagrindinis uždavinys yra įgyvendinti įsipareigojimus Lietuvos žmonėms (...), jie, sakyčiau, gana nuosekliai vykdomi (...). O, kad vieno asmens kažkokie pasisakymai būna netinkami, mes tą labai aiškiai pabrėžiame, išsakėme savo pozicijas, priėmėme tam tikrus sprendimus“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį šalies prezidentas G. Nausėda teigė, kad šeštadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba galėjo sutarti dėl koalicijos sudėties keitimo. Pasak jo, kol tokie sprendimai nebus priimti, iš „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio galima tikėtis naujų išsišokimų.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
