K. Budrys su ES ambasadoriais aptarė Rusijos vykdomas provokacijas

K. Budrys susitikime pabrėžė, kad Rusijos eskalacija, matomi pasikartojantys ES narių oro erdvės pažeidimai, rodo, jog būtina imtis priemonių, kurios atgrasytų tokius Rusijos veiksmus ateityje.
„Europos gynybos pajėgumų didinimas, įgyvendinant NATO sprendimą dėl 5 proc. BVP gynybos reikmėms, turi būti didžiuoju Europos prioritetu. Europa turi aiškiai pademonstruoti, kad savo gynybą ir saugumą vertina rimtai ir kad yra ryžtingai nusiteikusi įgyvendinti su tuo susijusius sprendimus“, – pranešime sakė ministras.
„Lietuvai svarbu ir tai, kad ES mastu būtų suvokiama kolektyvinė būtinybė skirti didesnį dėmesį ES valstybių, turinčių sieną su Rusija ir Baltarusija, saugumo ir gynybos stiprinimui“, – pabrėžė jis.
K. Budrys pažymėjo, kad taip pat būtina griežtinti sankcijas Rusijai 19-uoju ES sankcijų paketu, užkardyti šešėlinio Rusijos laivyno veiklą bei stiprinti finansinę ir karinę paramą Ukrainai.
Susitikimas surengtas Danijos ambasadorės Grete Sillasen kvietimu. Danija pirmininkauja ES Tarybai nuo šių metų liepos 1 dienos iki gruodžio 31-osios.
