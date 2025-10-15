Po penkių dienų ligos patale – vėl darbe: J. Olekas atskleidė, kaip jaučiasi ir kaip vertina ligoninės maistą

Tiesa, trečiadienį Seime jau pasirodęs J.Olekas trumpam turėjo sugrįžti į Santaros klinikas. Jis dalyvavo naujo Pediatrijos korpuso atidaryme.
„Atidarymo šventėje pabrėžiau, kad tai – ne tik pastatas, tai – naujos galimybės vaikams gauti pažangiausią gydymą, o jų šeimoms – jausti daugiau saugumo ir vilties. Kartu tai geresnės sąlygos medikams pasirūpinti mūsų mažaisiais.
Gydytojams, slaugytojoms, visam personalui tenka didžiulė atsakomybė ir darbo krūvis, todėl labai svarbu, kad jie turėti tinkamas sąlygas dirbti. Nuoširdžiai dėkoju visai Santaros klinikų bendruomenei už pasiaukojimą, profesionalumą ir ryžtą, o visiems vaikams linkiu sveikti ir augti kuo stipresniems!“ – feisbuke rašė J.Olekas.
Ryte davęs interviu „Žinių radijui“ socialdemokratas patikino, kad jau jaučiasi beveik sveikas, tad gali grįžti į darbus. Seimo pirmininkas buvo „pasigavęs“ infekciją. Ligoninėje praleido penkias dienas.
Parlamento vadovas šiek tiek papasakojo apie dienas, praleistas ligoninėje. J.Olekas sakė, kad buvo paguldytas į atskirą palatą, tiesa, pabrėžė, kad skyriuje, kuriame jis buvo gydomas, visi ligoniai guli po vieną arba dviese palatoje.
„Man atrodo, kad (palatos) labai tvarkingos, gera priežiūra, geri profesionalai, geras maistas“, – „Žinių radijuje“ kalbėjo J.Olekas.
Paklaustas, ar atskira palata buvo jo, kaip Seimo pirmininko, privilegija, politikas tai neigė.
„Ne, aš manau, kad ten taip susitvarkę, dėl to ir sakau, kad pakankamai tvarkingai sutvarkytos palatos, atlikti remontai. Galvoju, kad tai ir yra tai, ko mes norėtume“, – pastebėjo socialdemokratas.
Jis gyrė ir ligoninės maistą.
„Sakyčiau, kad jis toks kuklus, bet skaniai, tvarkingai paruoštas. Man atrodo, kad sugrįžimas į pačių gamybą, o ne atsivežimą tikrai yra išėjęs į naudą. Yra tekę gulėti anksčiau, kai buvo aptarnaujama atvežant, pašildant maistą. Pagamintas ligoninėje, man atrodo, yra šviežesnis, galbūt su daugiau širdies padarytas“, – pabrėžė J.Olekas.
„Ne, nereikėjo. Bet vieną kitą vis tiek atvežė“, – pasiteiravus, ar žmonai teko atvežti maisto iš namų, juokėsi politikas.
Seimo vadovas spėjo šiek tiek pabendrauti ir su kitais pacientais. Sakė, kad niekas niekuo nesiskundė. Jis pats daugelį metų dirbo mediku, tas pokyčiais sveikatos priežiūros įstaigose džiaugiasi.
„Ne, tikrai susitikau tik su keletu, ne tiek daug, kadangi tas susirgimas nebuvo toks, kad labai reikėtų judėti ir daug kalbėtis su kažkuo, bet sutikti žmonės gana pozityviai atsiliepė, ypatingai dėl medikų profesionalumo, dėl dėmesio. Nusiskundimo dėl maisto, eilių man neteko išgirsti“, – teigė J.Olekas.
Seimo vadovas ligoninėje dėl infekcijos atsidūrė praėjusią savaitę, penktadienį. Pirmadienį politiko atstovai tvirtino, kad jo būklė – stabili.
„Taip, Seimo pirmininkas dėl infekcijos paguldytas į ligoninę. Būklė – stabili, gerėjanti, gydymo eiga dar vertinama medikų“, – Lrytas komentavo Seimo pirmininko patarėja Gitana Letukienė.
J.Olekas antradienį vis dar nepasirodė parlamento posėdžiuose, nors jo darbotvarkėje buvo nurodyta kitaip. Tos pačios dienos vakarą jis jau sugrįžo į namus.
Seimo pirmininkas šeštadienį nedalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų tarybos posėdyje, kuriame nuspręsta tęsti darbus su „Nemuno aušra“, atsiimant iš jų Kultūros ministeriją.
Parlamento vadovo pareigose J.Oleką laikinai pavadavo Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.
