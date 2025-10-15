Reikalavimus nukelti Seime kabančią Ukrainos vėliavą L. Kasčiūnas prilygina „penktosios kolonos“ elgesiui

„Tai gali daryti tik žemiausios moralės kolaborantai. Tik tie, kurie iš tiesų išduoda vertybes, ant kurių pastatyta ir mūsų valstybė. (...) Nemuno aušra“ bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime nariai vien savo reikalavimais sąmoningai atlieka provokaciją Rusijos naudai. Ir tegul niekas nesuklysta: tai yra „penktosios kolonos“ vertas elgesys“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Kasčiūnas.
Savo įraše jis pažymėjo, kad norintys Seime nukabinti Ukrainos vėliavą stoja į palaikančiųjų karo nusikaltėlius gretas.
„Ukrainos vėliava, kuri stovi Seime šalia mūsų trispalvės, reiškia, kad mes esame kartu su tais, kurie šiandien kovoja už laisvę, o ne su tais, kurie agresijos kare žudo, prievartauja ir kankina. Ukrainos vėliava šiandien reiškia miestus, degančius nuo bombų, šimtus tūkstančių žuvusių, žiauriai nukankintų, suluošintų, į nelaisvę paimtų žmonių. Ji simbolizuoja garbingos ukrainiečių tautos pasiryžimą nepasiduoti Rusijos agresijai. Ukrainos vėliava reiškia kariuomenę, kuri, patirdama milžiniškus nuostolius, didvyriškai sulaiko Rusiją nuo tolesnio puolimo prieš Europą“, – teigė konservatorių lyderis.
Kaip skelbta, „Nemuno aušra“ socialiniame tinkle „Facebook“ viešai iškėlė klausimus dėl Seime kabančios Ukrainos vėliavos.
Tuo metu reaguodamas į tokį įrašą, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas tikino, kad Seime Ukrainos vėliavos yra simbolinis palaikymo gestas ir kabės tiek, kiek reikės.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius praeitą savaitę pranešė atsistatydinantis.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
