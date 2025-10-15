Seimo TTK pritarė H. Šinkūno, A. Driuko ir J. Sabatausko kandidatūroms į Konstitucinio Teismo teisėjus

„Visoms trims kandidatūroms pritarta ir nuoširdžiai jums linkime sėkmės“, – trečiadienį TTK posėdyje teigė komiteto pirmininko pavaduotojas Vitalijus Gailius.
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė pasiūlė daryti pertrauką šiuo klausimu, kadangi posėdyje nedalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas – būtent jis ir pasiūlė J. Sabatausko kandidatūrą.
Be to, pažymėjo parlamentarė, iškilo papildomų klausimų ir dėl J. Sabatausko stažo bei žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie politiko įgytą teisės ir valdymo magistro diplomą.
„Norėtųsi užduoti tuos klausimus ir Seimo pirmininkui, norėtųsi užduoti klausimus galutinai apsisprendžiant ir ekspertams. Aš siūlyčiau padaryti pertrauką neskubant“, – komitete sakė A. Širinskienė.
Portalas „Delfi“ trečiadienį skelbė, kad J. Sabatauskas studijavo teisės ir valdymo magistro studijas dar nebaigęs bakalauro. Tiesa, Mykolo Riomerio universitetas (MRU) savo ruožtu teigė, kad pradėti studijuoti magistrą anksčiau J. Sabatauskui leido baigtos įvadinės studijos.
Vis dėlto, tokiam parlamentarės siūlymui nebuvo pritarta.
Į KT teisėjus teikiamas H. Šinkūnas yra Vilniaus universiteto (VU) profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
Lietuvos apeliacinio teismo (LAT) teisėjas A. Driukas yra dirbęs advokatu, Druskininkų apylinkės teismo teisėju, LAT. Jis yra VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros partnerystės profesorius.
J. Sabatauskas buvo ilgametis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys, į Seimą renkamas nuo 2000 m. Savo narystę partijoje politikas sustabdė prieš jo kandidatūros į KT teisėjus pateikimą.
Tiesa, sprendimą siūlyti socialdemokratams ilgus metus priklausiusio J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus kritiškai vertina opozicija bei teisės ekspertai. Pasak jų, tai yra KT politizavimas ir diskreditavimas.
J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė.
ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.