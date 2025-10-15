Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Siekiant išvengti interesų konflikto, D. Šakalienė ketina nusišalinti nuo Gynybos resursų tarybos posėdžio klausimo

2025 m. spalio 15 d. 13:30
Augustė Lyberytė
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ketina nusišalinti nuo Gynybos resursų tarybos posėdyje svarstomo klausimo, susijusio su UAB „Lithuania Defence Services“. Pastarosios bendrovės vykdomasis direktorius rėmė socialdemokratę 2024 m. rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose.
Nusišalinimui dar turės pritarti Vyriausybė. Spalio 10 d. registruotame nutarimo projekte numatoma, kad Gynybos resursų taryboje klausimu dėl „Lithuania Defence Services“ D. Šakalienę pavaduotų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teikime nurodoma, kad artimiausiu metu planuojamas Gynybos resursų tarybos posėdis, kuriame ketinama spręsti dėl vokiškų tankų „Leopard“ įsigijimo sutarties atnaujinimo.
Pastaroji taryba yra patariamoji krašto apsaugos ministro kolegija – jai ne tik pirmininkauja, bet ir tarybą sudaro, jos darbo reglamentą tvirtina KAM vadovas.
Ministerija pažymi, kad būsimame Gynybos resursų tarybos posėdyje ketinama apsispręsti dėl paslaugų, skirtų užtikrinti tankų kovinę-techninę parengtį, įsigijimo.
„(...) šią paslaugą Lietuvoje, tikėtina, teiktų UAB „Lithuania Defense Services“, – nurodoma KAM teikime Vyriausybei, pažymint, kad bendrovė surinktų didžiąją dalį tankų bei užtikrintų jų kovinę parengtį.
2024 m. vykusių Seimo rinkimų metu D. Šakalienę finansiškai parėmė Aivaras Kašuba – 4 tūkst. eurų socialdemokratei skyręs asmuo yra UAB „Lithuania Defense Services“ vykdomasis direktorius.
Todėl, siekdama išvengti interesų konflikto regimybės, rugsėjo 26 d. D. Šakalienė pateikė premjerei Ingai Ruginienei pranešimą apie nusišalinimą.
ELTA primena, kad šių metų rugpjūtį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, jog pernai spalį vykusiuose Seimo rinkimuose D. Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių KAM organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.
Pasirodžius šiai informacijai, krašto apsaugos ministrė patikino, kad nusišalins nuo sprendimų, kurie bus susiję ją rėmusių asmenų atstovaujamomis įmonėmis.
Savo ruožtu sulaukusi grupės parlamentarų kreipimosi, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertino pastarąjį atvejį, tačiau atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo interesų konflikto. Komisijos teigimu, nėra duomenų, rodančių, kad ministrė priimtų sprendimus dėl pirkimų, susijusių su ją Seimo rinkimuose rėmusiais verslininkais.
