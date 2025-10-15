Socialiniuose tinkluose – R. Baranovo ir T. V. Raskevičiaus konfliktas

R.Baranovas feisbuke prieš kelias dienas paskelbė savo kalbą, kurią sakė šeštadienį, LSDP tarybos posėdžio metu:
„Premjerė kvietė drąsiai pasakyti, ką galvojame. Įvairios šeimos metaforos čia jau skambėjo, tad leiskite pasidalinti vaizdiniu. Moteris susituokia su vyru, nors žino, kad tas turi problemų ir apie jo ankstesnius santykius, bet mano, kad jis pasikeis.
Jis pradeda prieš ją reguliariai smurtauti, bet ji svarsto, kad artėja žiema, vaikui striukę reikia pirkti – kaip ji dabar išeis? O ir eit nėra kur. Atėjusi į darbą su mėlyne, ji sako, kad čia pati susitrenkė, ir viskas čia normaliai, ir šiaip – jis toks jau yra. Vakar ją taip sudaužė, kad išvežė greitoji. Jis tai vakar padarė specialiai, nes žinojo, kad žmona ryt eis į renginį.
Vienintelis skirtumas tarp mūsų ir to, kas čia yra, yra tas, kad smurtautojai dažniausiai ryte žada, jog taip nebebus ir viskas pasikeis. Remigijus nedaro net to. Ir visa kita tampa nesvarbu – ar ji eina į parduotuvę, ar bando pasimiršti sporto klube – ji mąsto apie tai, kas buvo vakar ir ar tai bus rytoj. Lieka tik smurtas.
Remigijus Žemaitaitis yra vėžys. Jis daugiau nieko nemoka. Ir blogiausia, ir baisiausia – kad jis jau pažeidė mūsų imuninę sistemą. Jei prieš metus su puse būtume išgirdę, kad politikas pasakė, jog kažkas daro kažkokius perversmus, nes jis yra žydas, mes būtume kalbėję, ar dar su juo sveikintis.
Šiandien mes tik atsiribojome, pasmerkėme – bet kas iš to? Aš suprantu ir Ingą, ir mūsų valdybą – kaip viskas yra sudėtinga, ir nepavydžiu jums. Bet mano pozicija, manau, yra aiški.“
Šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba vis tik nusprendė, kad koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.
Dėl šios priežasties „laisvietis“, eksparlamentaras T.V.Raskevičius įgėlė R.Baranovui, kam šis esą tik skundžiasi, bet vis tiek lieka partijoje.
„Tai eik lauk iš tos partijos, FB nevaitojęs. Supranti, kad savo mandatu Seime palaikai tą smurtą?“ – po socialdemokrato įrašu brūkštelėjo T.V.Raskevičius.
„Eik tu iš savo partijos, vis tiek ji nieko nereiškia“, – atšovė R.Baranovas.
„Matau, kad ir pačiam jau labai netoli Žemaitaičio. Sėkmės susideginant“, – palinkėjo Laisvės partijos pirmininkas.
„Kaip nors apseisiu be ypač sėkmingo ir daug savo darbotvarkės įgyvendinusio politiko pamokymų“, – sarkastiškai atsakė socialdemokratas.
„O tu išvis neturi jokios darbotvarkės, tai nieko ir neįgyvendinsi!“ – atgal rėžė T.V.Raskevičius.
Į kivirčą įsikišo ir buvęs Seimo narys Justas Džiugelis, pasiteiraudamas, ar šie neieško naujos auklės.
„Puiki kalba. Bet konstatavus, kad Žemaitaitis yra vėžys (čia jūsų žodžiai), tai protingi žmonės paprastai taiko chemoterapiją jo pašalinimui. O va pas jus... Kaip toj šeimoj, kur atvažiuoja šarlatanė teta iš Briuselio ir sako: „Gydykim vėžį vudu lėlytėm ir rūpužės pabučiavimu, dar išgerkim šlapimo taurę ir vėžys išnyks“.
Tokio lygio šiuolaikinę mediciną taikot“, – pasisakė ir demokratė Agnė Širinskienė.
Ruslanas BaranauskasTomas Vytautas Raskevičiussocialdemokratai
Rodyti daugiau žymių