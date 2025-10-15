Lrytas Premium prenumerata tik
Teisingumo ministerijoje darbą pradėjo patarėjos B. Zaborovska-Zdanovič, M. Gečis ir R. Ruškytė

2025 m. spalio 15 d. 14:25
Šią savaitę teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės komandą papildė patarėjos Božena Zaborovska-Zdanovič, Milena Gečis ir Ramutė Ruškytė.
Anot ministerijos, komunikacijos specialistė B. Zaborovska-Zdanovič patars ministrei ryšių su visuomene klausimais, o teisininkės M. Gečis bei R. Ruškytė – atitinkamai baudžiamosios justicijos bei konstitucinės ir administracinės teisės klausimais.
Praėjusią savaitę darbą ministerijoje taip pat pradėjo viceministrės Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė-Sakavičienė bei kanclerės pareigas einantis Liucina Kotlovska.
B. Aliaševičienė kuruos notariato, civilinės metrikacijos, antstolių veiklos, vartotojų teisių apsaugos, politinių organizacijų ir religinių bendruomenių, teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų informacinių sistemų veiklos sritis.
Tuo metu K. Zamarytė-Sakavičienė bus atsakinga už nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.
Buvusį teisingumo ministrą Rimantą Mockų šiose pareigose pakeitė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota parlamentarė R. Tamašunienė.
