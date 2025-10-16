Dėl D. Šakalienės – bruzdesys tarp socialdemokratų

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį teigė, kad, planuojant kitų metų valstybės biudžetą, D.Šakalienė esą neoficialiai kalbėjosi su visuomenininkais ir žurnalistais, tvirtindama, jog lėšos gynybai bus mažesnės nei planuojama, o toks elgesys, pasak politiko, nėra nuoseklus ir komandiškas.
Socialdemokratai ketvirtadienį tvirtino, kad D.Šakalienės elgesys glumina, tuo metu Seimo opozicija svarstė, kad M.Sinkevičius ministrei jau parodė geltoną kortelę.
Kas įvyko?
„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. Nei vienas iš koalicijos partnerių niekada net nekėlė klausimų dėl 5 proc., vienintelis klausimas buvo: kas bus po kablelio? Iš kur tos spekuliacijos ir iš kur jos inspiruotos – aš nežinau, neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M.Sinkevičius.
„Jeigu tai vertinti kaip ministro siekį užsitikrinti gynybai, mūsų visuomenės saugumui svarbų finansavimą – tai turbūt galima vertinti pozityviai. Mano supratimu, tai keistas žanras ir aš jo nesuprantu. (...) Ministrė šią savaitę grįžta ir turėsime pasikalbėti, kas čia atsitiko ir kodėl influenceriai, žurnalistai buvo kviečiami, jiems rodomos prezentacijos ir pateikiami faktai, kurie nesusiję su objektyviąja realybe“, – akcentavo jis.
Gynybai skiriamą biudžetą kritikavo ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pastarasis svarstė, kad ne visos lėšos bus skiriamos krašto apsaugos sistemos poreikiams tenkinti ir teigė žinantis apie „norą investuoti į trinkeles kažkur savivaldybėse, atnaujinti kelius“.
Savo ruožtu M.Sinkevičius stebisi tokiais kariuomenės vado pareiškimais ir ragina R.Vaikšnorą detaliai paaiškinti savo teiginius.
„Kariuomenė įprastai demokratinėse šalyse nereiškia politinių pozicijų ir nepolitikuoja. Nežinau kaip tiksliai vertinti, ar kaip nuomonę, ar kaip poziciją, ar kaip politinį žanrą. Palieku visuomenei tą vertinti. Nesu girdėjęs apie tokius teiginius, tai būtų labai gerai detalizuotai išgirsti“, – dėstė socialdemokratų lyderis.
R.Budbergytė: turime nepasitenkinimo
Socialdemokratė Rasa Budbergytė sutiko, kad gali būti nuogąstavimų, jog gali atsirasti tam tikrų dalykų, kurie netiesiogiai bus susiję su gynybos biudžetu.
„Tačiau noriu pabrėžti, kad mes labai atidžiai išnagrinėsime kiekvieną eurą, skirtą gynybai, kaip jis bus išleistas – jokių trinkelių nebus, o keliai, kurie veda į poligonus, jie ir privalo, ir gali būti remontuojami, ir tiesiami. Atskirkime šiuos dalykus“, – aiškino R.Budbergytė.
Tuo metu vertindama krašto apsaugos ministerijos atstovų elgesį, socialdemokratė pastebėjo lėšų poreikį.
„Tačiau mes gynybai atiduodame ir taip labai didelę biudžeto dalį. Tuo metu mūsų visuomenės poreikiai, ir socialiniai, ir saugumo, turi būti atliepti“, – argumentavo ji.
Visgi, socialdemokratė teigė negirdėjusi, kad valdantieji eitų į konfliktą su kariuomene.
„Tačiau mes taip pat turime tam tikro nepasitenkinimo, kad Krašto apsaugos ministerijoje vyksta tam tikri susitikimai su influenceriais. Mes biudžetą visą praeitą savaitę svarstėme koalicinėje taryboje. Mes dar nematėme visų tų skaičiukų, kas skiriama gynybai. Bet labai glumina, kad influenceriai turi kažkokių žinių, kurių neturime mes. Mes šiandien tokių žinių neturime, nežinome, kas juos pakvietė į Krašto apsaugos ministeriją, bet jie turėtų atsargiai daryti tokius pareiškimus“, – kalbėjo R.Budbergytė.
S.Skvernelis: parodė geltoną kortelę
Tuo metu opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis teigė, kad M.Sinkevičius šiandien išreiškė nepasitenkinimą net dviem ministrais – ir D.Šakaliene, ir užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
„Tokį Sinkevičiaus pasakymą sporto, futbolo terminais galima vertinti kaip geltonos kortelės parodymą poniai Šakalienei. Kita kortelė būna raudonos spalvos – tenka palikti aikštę.
Jeigu premjerė ar Sinkevičius ištrauks raudoną kortelę – reikės ieškoti tų ministrų. Prieš geltoną kortelę kartais teisėjai įspėja žodžiu, kad dar kartas ir jau daugiau taip nebus – tokį įspėjimą gavo ir Kęstutis Budrys“, – kalbėjo S.Skvernelis.
S.Skvernelis tikino, kad tokie pokalbiai ministerijoje su influenceriais ir žurnalistais tikrai vyko – anot jo, tai gali būti įtakos socialdemokratų partijoje neturinčios D.Šakalienės siekis atkreipti Seimo dėmesį į gynybos finansavimą.
„Tai yra faktas, kad taip buvo. Ministrė galbūt nedrįsta arba nėra girdima savo partijoje ir bando per visuomenininkus, žinomus žmones, žiniasklaidą padaryti įtaką čia Seime, šitiems rūmams. Kad balsuojant dėl biudžeto tie įsipareigojimai, kurie buvo garsiai ištransliuoti visam pasauliui, būtų priimti“, – pabrėžė S. Skvernelis.
L.Kasčiūnas: blogiausia, kas nutiktų Lietuvai
Savo ruožtu opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad dėl gynybos biudžeto kylantys nesutarimai tarp Vyriausybės ir kariuomenės yra blogiausia, kas gali nutikti valstybei.
„Manau, nei premjerei, nei LSDP pirmininkui – dabar jiems reikėtų susilaikyti nuo komentarų dėl kariuomenės vado. Dabar kariuomenės pasitikėjimas šiek tiek sumenko, tai nėra gerai. Mums reikia pasitikėjimą kariuomene išsaugoti ir tas yra be galo svarbu. Todėl jeigu mes įeisime į vidinius susikirtimus – tai yra blogiausia, kas gali nutikti valstybei“, – kalbėjo L.Kasčiūnas.
L.Kasčiūno manymu, R.Vaikšnoras tiesiog išreiškė savo, kaip kariuomenės vado, nuomonę.
„Kariuomenės vadas tik pasako savo nuomonę. Jis atsakingas už kariuomenę ir jis siekia, kad kariuomenė įgytų pilną operacinį pajėgumą, o tam reikia pasiekti mūsų divizijos pilną operacinį pajėgumą“, – aiškino TS-LKD lyderis.
„Siūlyčiau, kai ateis biudžetas, pasižiūrėti, kiek to pilno divizijos operacinio pajėgumo poreikio ir atliepia biudžetas“, – ragino jis, pakartodamas, kad „slapukavimas dėl lėšų“, skiriamų krašto apsaugai, gali turėtų pasekmių ir Lietuvos tarptautiniam autoritetui.
Vyko neoficialūs pokalbiai apie gynybos biudžetą
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais dėl kitąmet gynybai skiriamo biudžeto.
„Buvo kalba apie poreikius, kokių mes tikslų siekiame, ko reikia valstybei. Tie patys visuomenininkai domisi, nes tema yra aktuali, susieta su gynybos stiprinimu, biudžeto progresija, kurią mes numatėme“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė T. Godliauskas.
„Aš pats nebuvau tuose susitikimuose, kokie buvo kriterijai, kas ten galėjo dalyvauti – negaliu pasakyti. (…) Viena imtimi buvo norima atliepti visuomenininkų susidomėjimą“, – pridūrė jis.
„Kad toks veiksmas vyko šią savaitę – aš žinojau. Bet kaip buvo planuota, kokie veiksmai daryti – aš komentuoti negaliu“, – akcentavo viceministras.
